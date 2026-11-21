Sul sito delle carriere di Apple, tra le centinaia di annunci per ingegneri, designer e personale degli Store, il 17 novembre ne è apparso uno diverso dagli altri. Non descrive solo un posto di lavoro: descrive un prodotto che ancora non esiste, con parole che di solito si tengono per i keynote. Mark Gurman di Bloomberg lo ha notato e lo ha raccontato il 19 novembre, e da quel momento la pagina è diventata la descrizione più onesta del futuro che Apple sta costruendo per la sua intelligenza artificiale.

L’annuncio cerca un responsabile per il team che sta costruendo un agente AI capace di usare un computer come lo usa una persona. Non un assistente che risponde alle domande, ma un programma che lavora sulla macchina al posto di chi la possiede: naviga, apre le app, esegue comandi, scrive codice. Meta, OpenAI, Anthropic e Google vendono già agenti di questo tipo. Apple, che controlla il computer, il sistema operativo e le app, finora non aveva il suo. La posta in gioco è tutta in quel ritardo: cosa succede quando l’agente appartiene a chi possiede anche la piattaforma?

La grafica ufficiale di Siri AI. Grafica: Apple.

Che cosa dicono gli annunci

Gli annunci descrivono un team già al lavoro su agenti per uso generale del computer, a cavallo tra i gruppi di Siri, delle interfacce grafiche e dei modelli Apple Foundation Models.

Il perimetro del lavoro è scritto nero su bianco. L’agente dovrebbe:

navigare sul web e lavorare passando da un’app all’altra;

eseguire comandi e scrivere codice, correggendolo quando sbaglia;

chiamare servizi esterni e scegliere da solo lo strumento giusto per ogni passo;

coordinare sotto-agenti specializzati, ognuno con il suo compito.

«Un agente AI che usa un computer come fa una persona capace. Naviga sul web, lavora tra le app, esegue comandi, scrive e corregge il codice, chiama i servizi e sceglie lo strumento giusto per ogni passaggio. Fa tutto questo in privato e con la cura che le persone si aspettano da Apple». (traduzione redazionale) — MacRumors, dagli annunci di lavoro Apple

Un secondo annuncio spiega che il gruppo è formato da ingegneri, ricercatori e specialisti di sistema, e che gli agenti in costruzione pianificano e portano a termine compiti in più passaggi tra app, browser, righe di comando, codice e servizi esterni. Nell’annuncio principale, sicurezza, privacy e protezione dei dati sono indicati come elementi centrali nella progettazione, non come aggiunte successive.

Non è Siri con un trucco in più

Un agente AI che usa il computer riceve un obiettivo in parole normali e decide da solo i passaggi per raggiungerlo; Siri, anche nella versione AI, risponde ed esegue comandi.

Cosa fa, in pratica

Per capire la distanza basta guardare cosa fa un agente AI di questo tipo quando riceve una richiesta: preparare un report, sistemare un progetto, riordinare documenti sparsi. Poi si muove da solo tra finestre e programmi, come farebbe la persona seduta davanti allo schermo. Se uno strumento non basta, ne sceglie un altro. Se il codice non funziona, lo corregge e riprova.

Meta ha lanciato il suo agente Muse a settembre, OpenAI ha risposto con Dots, Anthropic con Claude Duet e Google ha trasformato Spark in Tasks. Sono tutti agenti proattivi: propongono e svolgono compiti senza aspettare un comando per ogni passaggio. Siri AI, oggi, non lo fa.

La mossa chiude un cerchio aperto da tempo. Sul blog il tema era già emerso con le nuove app che dovrebbero aprirsi agli agenti: Apple chiede alle app di esporsi a Siri tramite gli App Intents. Gli annunci raccontano l’altro lato della strada: mentre le app si aprono, Apple costruisce il suo agente AI: il lavoratore che le userà.

La data possibile: fine 2027

Secondo Bloomberg il progetto è nelle fasi iniziali e Apple avrebbe valutato un debutto non prima della fine del 2027.

AppleInsider collega la finestra ai sistemi operativi del 2027, iOS 28 e macOS 28, quelli che Apple presenterebbe alla WWDC del giugno 2027. Se la tabella di marcia tenesse, il palco naturale per un’anteprima sarebbe quel keynote, con l’uscita nei mesi successivi. Resta un’ipotesi: un annuncio di lavoro non è un annuncio di prodotto, e tra l’assunzione di un responsabile e una funzione pronta per milioni di Mac la distanza si misura in anni.

John Ternus con Tim Cook ad Apple Park. Foto: Apple.

Dietro la fretta ci sarebbe una spinta interna precisa. Gurman riferisce che il nuovo amministratore delegato John Ternus starebbe premendo sul responsabile del software, Craig Federighi, per accelerare sull’intelligenza artificiale e alzare l’ambizione dei progetti. L’agente AI sarebbe il primo banco di prova visibile di quella pressione.

Il nodo: a chi vanno le chiavi della macchina

Un agente AI che usa il computer funziona solo con un accesso largo alla macchina, ed è lo stesso accesso che Apple sta rendendo più difficile concedere agli agenti degli altri.

Secondo Bloomberg, una prossima versione di macOS 27.3 dovrebbe mostrare avvisi che scoraggiano la concessione dell’accesso completo agli agenti di terze parti, dopo un richiamo di ottobre agli sviluppatori su controlli più severi. La logica è coerente con la storia di Apple: l’accesso totale si concede solo con un gesto esplicito e informato. Il problema nasce quando l’agente che chiede quelle chiavi porta il marchio di casa.

I permessi di accesso su iPhone: il punto in cui si decide cosa può toccare un agente. Foto: Melamorsicata.

È la domanda posta mesi fa dal Personal Agent Protocol: quando un agente agisce per conto di una persona, chi decide cosa può fare e chi risponde degli errori? Con un agente Apple la risposta si sposta dentro il sistema operativo, tra permessi, registri delle azioni e possibilità di revoca. La promessa dell’annuncio, tutto in privato, andrà misurata lì: quanta parte del lavoro resterà sul dispositivo e quanta dovrà passare dai server.

La lettura che resta è doppia. Apple arriva tardi, come le è successo con altre generazioni di tecnologia, ma il ritardo stavolta ha una forma precisa: prima ha alzato i controlli per gli agenti degli altri, poi ha iniziato ad assumere per il proprio. Se il progetto arriva in fondo, il vantaggio non sarà il modello più brillante, ma l’integrazione che nessun concorrente può copiare: l’agente nato dentro il sistema. Il prezzo, per chi lo userà, sarà la fiducia. E la prima verifica pubblica, se i tempi di Bloomberg reggono, ha già un palco e una stagione: la WWDC del 2027.