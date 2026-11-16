La mattina comincia con una frase detta a mezza voce, il caffè ancora in mano: «Sposta la riunione delle nove a dopo pranzo e controlla se il treno è in orario». L’assistente si muove da solo: trova l’impegno, lo sposta, verifica il viaggio e risponde con una frase sola. Nessuna icona cercata tra le cartelle, nessun menu attraversato. Poi arriva la seconda richiesta — seguire dentro l’app del corriere il pacco atteso per un compleanno — e l’assistente si ferma, si scusa: quell’app non può usarla. Per l’agente, quell’app non esiste.

La differenza tra le due risposte non dipende dall’intelligenza dell’assistente. Dipende da una scelta fatta mesi prima, nella stanza in cui quell’app nasceva: dichiarare o non dichiarare cosa l’app sa fare. Un’app si apre agli agenti quando mette per iscritto, in una forma leggibile da una macchina, le azioni che compie per le persone — prenotare, tracciare, cercare, pagare, mostrare un ordine o un itinerario. Le strade per farlo sono due: gli App Intents sul versante Apple e il protocollo MCP su quello aperto. E nessuna delle due si improvvisa a lavoro finito: si decidono quando l’app nasce, perché dipendono da dove vivono i dati e da chi tiene le chiavi dell’accesso.

Le app non si fanno più soltanto usare dalle persone: si dichiarano agli agenti, con App Intents o con MCP.

L’app dice cosa sa fare

Per una persona, la differenza si misura in gesti che spariscono. Chiedere invece di navigare: niente più sequenze di tocchi, niente moduli compilati per la terza volta, niente attesa dentro un’app aperta solo per leggere un numero di tracciamento. L’assistente lavora in sottofondo e restituisce il risultato: il tavolo è prenotato, il pacco arriva domani, la riunione è spostata. Il tempo torna indietro, la fatica sparisce, l’app arretra — resta l’esito.

Perché succeda, però, l’app deve dire cosa sa fare, e dirlo in anticipo, in una forma che una macchina possa leggere. L’alternativa esiste già e ha un’aria artigianale: agenti che guardano lo schermo, riconoscono pulsanti e campi di testo e imitano le dita delle persone. Funziona finché l’interfaccia non cambia; al primo aggiornamento l’imitazione si rompe e va ricostruita da capo. La dichiarazione è l’opposto: l’app consegna all’agente l’elenco delle proprie azioni, e l’agente sceglie da quell’elenco.

Ogni azione dichiarata arriva con le sue istruzioni essenziali: nome e descrizione che spiegano quando usarla, i dati che servono per eseguirla, il risultato in forma ordinata e le condizioni di accesso — cosa è libero, cosa richiede un’autenticazione, cosa resta nascosto. È lo stesso principio delle API, con cui da anni i programmi si parlano tra loro; cambia il cliente, che questa volta capisce il linguaggio naturale e sceglie da solo l’azione da chiamare. Gli App Intents di Apple e i server MCP sono due modi di scrivere la stessa dichiarazione: uno dentro il recinto di Apple, l’altro aperto a chiunque.

La strada di Apple: App Intents, un solo agente ammesso

Nel mondo Apple la dichiarazione si chiama App Intents: è il meccanismo con cui un’app racconta al sistema operativo le proprie azioni e i propri contenuti — un ordine da tracciare, un tavolo da prenotare, una fattura da mostrare. Esiste da iOS 16 e alimenta già Comandi Rapidi e Spotlight; alla WWDC26, con la dismissione di SiriKit, è diventato l’unica porta attraverso cui Siri entra nelle app di terzi.

Il salto è arrivato il 3 novembre 2026: con la Siri AI Developer Preview, aperta a tutti gli sviluppatori nelle beta di iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 e visionOS 27.3, qualsiasi app può offrire a Siri AI azioni e contenuti propri, fuori dalle categorie predefinite. I contenuti dell’app — itinerari, ordini, documenti — entrano nell’indice semantico di Spotlight, a disposizione dell’assistente. Per i compiti in più passi esistono le app skills, guide che suggeriscono a Siri come combinare le azioni: indicano la strada, senza garantire una sequenza fissa. E ogni azione porta con sé le sue regole di accesso: cosa richiede un login e cosa resta invisibile all’assistente.

Siri AI nella grafica ufficiale dell’annuncio del 3 novembre 2026: la Developer Preview apre le app, tramite App Intents, a un solo agente.

Chi usa l’iPhone, in questo mondo, deve però fare i conti con i tempi del portiere. Al momento la preview vive solo nelle build di sviluppo e nel TestFlight interno degli sviluppatori; le app con le nuove integrazioni potranno arrivare sullo store soltanto in primavera, e termini e policy d’uso non sono ancora stati pubblicati. In Europa l’attesa è doppia: Siri AI non è disponibile su iPhone, iPad e Apple Watch nei paesi dell’Unione, e gli sviluppatori europei non possono nemmeno provare le nuove integrazioni su quelle piattaforme. La scena della mattina, da questa parte dell’oceano, per ora resta una promessa.

Resta poi il confine strutturale, quello che conta di più: attraverso App Intents un’app si apre a un solo agente, Siri, e le regole, i tempi e i confini li decide Apple. Per chi sviluppa è una strada comoda: l’assistente è già nella tasca di milioni di persone. Ma la chiave della porta resta in mano al portiere.

La strada aperta: MCP e il server che risponde

L’altra strada è MCP, Model Context Protocol: un protocollo aperto che mette in comunicazione un agente con un programma «server» che espone strumenti e dati. Il servizio aggiunge, sopra le API che già possiede, uno strato che gli agenti sanno leggere, protetto dall’autorizzazione della persona (OAuth); quando i dati stanno sul computer dell’utente, il server può girare in locale. Non serve l’assistente di una piattaforma precisa: qualsiasi agente compatibile può collegarsi, se la persona lo autorizza.

Lo schema di Model Context Protocol dal sito ufficiale del protocollo: l’agente si collega ai server che espongono strumenti e dati.

Nel mondo dei viaggi succede già. Tripsy, un’app per organizzare itinerari, mette a disposizione un server MCP ufficiale: un agente esterno autorizzato può leggere i viaggi di una persona, scorrerne le tappe e gestirli senza mai aprire l’app. La mattina della partenza, l’assistente che ha sotto gli occhi l’intero itinerario non è una scena da keynote: è un collegamento che qualcuno ha scelto di aprire. E la differenza rispetto al modello Apple non è tecnica, è di governo: con MCP la chiave la tiene la persona, che sceglie quale agente collegare e può revocare l’accesso quando vuole; con App Intents la chiave la tiene la piattaforma.

Il requisito della raggiungibilità

C’è una condizione, e decide quasi tutto: il server deve poter essere chiamato dall’agente in qualsiasi momento. Un’app che vive solo sul telefono, senza un’infrastruttura alle spalle, quel server non può offrirlo — ed è esattamente il vuoto in cui si inseriscono gli App Intents, con il sistema operativo a fare da intermediario e Siri come unico cliente ammesso. La direzione, in ogni caso, è dell’intero settore: su Android Google propone AppFunctions per esporre le funzioni delle app a Gemini, con la stessa idea di fondo.

Le decisioni che non si rattoppano

Dietro ogni app che un assistente sa usare c’è una riunione di progetto in cui qualcuno ha deciso per tempo. Dietro molte app che l’assistente ignora, c’è la stessa riunione arrivata tardi. Le scelte che contano sono di architettura: dove vivono i dati, chi tiene le chiavi dell’accesso, cosa succede quando un’azione ha conseguenze — un pagamento, una prenotazione, una cancellazione.

Per un piccolo team, il peso è economico prima ancora che tecnico. Se i dati restano sul dispositivo, la strada di MCP è di fatto chiusa e resta quella della piattaforma, cioè gli App Intents; se esiste un account nel cloud, le strade sono due e la scelta diventa strategica. Un sistema di permessi fatto bene — distinguere tra leggere, modificare e spendere, chiedere la conferma della persona prima delle operazioni irreversibili — non si cuce sopra un’app finita: rifare dati e autorizzazioni significa settimane di lavoro e un secondo lancio. Chi ci pensa all’inizio paga una volta; chi ci pensa dopo, paga due.

C’è poi un lavoro di fino che cambia destinatario. Per anni la cura delle interfacce è stata dedicata agli occhi e alle dita delle persone: un pulsante più chiaro, un percorso più breve. Ora una parte di quella cura riguarda un lettore che lo schermo non lo vede mai: un’azione descritta male, con indicazioni ambigue, è un’azione che l’agente userà male o non userà affatto — e la documentazione ufficiale di App Intents insiste su descrizioni e metadati perché l’assistente decide in base a quelli. La vetrina di un’app, per il suo cliente nuovo più importante, è un elenco di azioni scritte bene.

Il terzo movimento: quando è l’agente a costruire l’app

Alcuni agenti non si limitano a usare le app: le costruiscono. Una persona voleva seguire la disponibilità da ritiro di un prodotto negli Apple Store italiani: più di venti store da controllare a mano, più volte al giorno, e nessuna app pronta a farlo. Lo strumento mancante lo ha chiesto al proprio agente, Muse, l’agente personale di Meta, che con gli Spazi — mini-app e pagine costruite su richiesta, dentro la conversazione — realizza strumenti su misura.

L’agente ha costruito la pagina: interroga i dati degli store, mostra dove il prodotto è disponibile per il ritiro e si aggiorna da sola. Una pagina sola, fatta per quella domanda sola, invece di venti schede da riaprire.

Muse, l’agente personale di Meta: con gli Spazi costruisce mini-app e pagine su richiesta, dentro la conversazione.

Queste app nate dagli agenti, però, non conversano con le API del telefono. Non hanno accesso ai framework di sistema del dispositivo — notifiche, sensori, funzioni profonde del sistema operativo — perché quel piano è riservato alle app native e, attraverso App Intents, a Siri. Vivono sul piano del web e delle API pubbliche: leggono i dati esposti dai servizi, li combinano, li presentano. Ed è qui che i due movimenti si incontrano: un’app costruita da un agente potrebbe conversare con altre app e altri servizi se questi dichiarassero i propri strumenti, per esempio tramite MCP. L’app generata diventerebbe il cliente che combina quei servizi, assemblati al momento per l’esigenza del giorno.

Chi progetta un servizio, a questo punto, non decide più solo se farsi usare da un assistente: decide se entrare nell’ecosistema in cui altri agenti — e le app che costruiscono — edificano sopra i suoi strumenti.

Le API sono il punto d’incontro nelle due direzioni: le app si aprono agli agenti esponendo strumenti, gli agenti costruiscono app che quegli strumenti li consumano e li combinano.

Chi non si dichiara rischia di scomparire

La posta in gioco, alla fine, si misura nella giornata delle persone. L’app che non si dichiara — né con gli App Intents di Apple, né con un server MCP — non perde una funzione da elencare sullo store: perde il suo posto nella mattina di chi chiede, nel viaggio di chi parte, nella lista della spesa di chi organizza. Quando l’interfaccia principale diventa l’assistente, l’assistente può proporre e usare solo ciò che gli è stato dichiarato: un’app assente dai suoi elenchi non viene penalizzata da nessun algoritmo, semplicemente non compare tra le cose che l’assistente sa fare: nel momento in cui la richiesta viene formulata, non esiste.

Per chi crea un’app oggi, la domanda vera non è più se aggiungere l’intelligenza artificiale. È un’altra, doppia: a quale agente aprirsi — a quello della piattaforma, con le sue regole e il suo portiere, o a qualsiasi agente la persona scelga di autorizzare — e con quali confini. La risposta dipende da dove vivono i dati, e va data in fase di progetto, non quando l’app è già sugli store. Le app che l’avranno data per tempo saranno quelle che l’assistente saprà usare alla prossima frase detta a mezza voce. Le altre resteranno icone sullo schermo, in attesa di un tocco che potrebbe arrivare sempre più di rado.