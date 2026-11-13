Le prime recensioni di HomeView sono arrivate oggi, giovedì 12 novembre, con un giorno di anticipo sulle vendite: negli Stati Uniti il primo smart display di Apple arriva nei negozi domani, venerdì 13 novembre, a 299 dollari. Per chi legge dall’Italia la premessa è una sola e va detta subito: HomeView non è in vendita nell’Unione Europea, perché Siri AI — il cuore del prodotto — non è disponibile nei paesi UE, come già raccontato nell’articolo di annuncio. Le recensioni HomeView servono dunque a capire che prodotto ha costruito Apple, non a preparare un acquisto.

Le recensioni HomeView pubblicate oggi disegnano un quadro insolitamente compatto: come oggetto, HomeView è già maturo; come software, è un prodotto in rincorsa. E il punto più delicato sta proprio qui: lo sviluppo è stato lungo, e uscire con applicazioni dimezzate e un assistente che a volte non risponde è un errore che pesa, soprattutto per l’azienda che ha fatto della qualità rifinita la propria bandiera.

HomeView in versione da appoggio, con il quadrante Foto sullo schermo quadrato da 7 pollici. Foto: Apple.

Uno schermo condiviso, pensato per la cucina

HomeView è uno schermo sempre acceso da tenere sul bancone della cucina o sul comodino: hub per la casa intelligente, cornice digitale, altoparlante e terminale per le videochiamate in un unico oggetto. Lo schermo è quadrato, da 7 pollici, e l’interfaccia richiama i quadranti di Apple Watch più che le schermate di un iPad. Esiste in due versioni allo stesso prezzo, 299 dollari: da appoggio, su una base che ospita l’altoparlante, e da parete, con audio ridotto e supporti dedicati.

La funzione che lo definisce è il riconoscimento delle persone: fotocamera e riconoscimento della voce distinguono fino a sei membri della famiglia e mostrano a ciascuno i propri contenuti — messaggi, calendario, promemoria, Dov’è — con Siri AI che usa quel contesto per rispondere in modo mirato. Come oggetto, raccoglie elogi rari per una prima generazione: 9to5Mac lo definisce «adorabile», per Engadget il design è più elegante di qualsiasi concorrente diretto e le finiture in alluminio convincono anche Stuff. Anche l’audio raccoglie un consenso raro nelle recensioni HomeView: si colloca tra HomePod mini e HomePod di seconda generazione — per il recensore di Six Colors, suona come un altoparlante da cucina.

La versione da appoggio di HomeView è disponibile in quattro colori; quella da parete solo in argento e grigio siderale. Foto: Apple.

La giornata tipo: foto, ricette e la casa a portata di mano

La giornata tipo di HomeView si svolge tra i quadranti. Il quadrante Foto lo trasforma in una cornice digitale che le prove giudicano riuscitissima — per Six Colors è il migliore del gruppo — e accanto a Calendario, Meteo e al quadrante di Snoopy trova posto un quadrante modulare dedicato ai controlli della casa: luci, clima e scene si comandano con un tocco, dal pannello di controllo veloce che le prove apprezzano di più.

L’altra scena ricorrente è la cucina in senso stretto. La modalità ricette dentro Safari mostra i passaggi della preparazione a schermo intero e gestisce i timer a voce: per 9to5Mac è realizzata in modo eccellente, con l’avvertenza di Engadget: la resa dipende dal sito di origine e qualche ricetta collassa in una schermata unica da scorrere. Musica e contenuti passano da iPhone a HomeView e ritorno attraverso Handoff, in modo giudicato fluido dalle prove.

Una casa, sei profili: il riconoscimento che funziona e la privacy che scricchiola

Il riconoscimento multi-utente è la parte che ha sorpreso di più le recensioni HomeView. Volto e voce identificano chi sta davanti allo schermo con una precisione inattesa: nella prova di 9to5Mac il sistema ha riconosciuto i membri della famiglia e ha impedito l’accesso ai messaggi della moglie quando non era lei a chiedere, mentre il cambio di profilo richiede solo qualche secondo di attesa. Le videochiamate FaceTime con la fotocamera Center Stage — che segue chi parla e allarga l’inquadratura al bisogno — funzionano bene in tutte le prove.

FaceTime su HomeView: la fotocamera Center Stage da 12 megapixel segue chi parla durante le videochiamate. Foto: Apple.

La crepa si apre sul rovescio della stessa medaglia. Il profilo personale resta attivo per una decina di secondi dopo che la persona riconosciuta si è allontanata, e finché qualcuno è seduto davanti allo schermo i contenuti degli altri restano a portata di sguardo: Jennifer Pattison Tuohy di The Verge, autrice della recensione più critica del gruppo, racconta di aver letto senza ostacoli i messaggi della figlia quindicenne, e la figlia quelli della madre. Il riconoscimento, in sé, funziona: è la natura dello schermo condiviso a entrare in tensione con la promessa di contenuti personali per ciascuno.

Le app dimezzate: niente App Store, solo proiezioni dall’iPhone

HomeView non ha un App Store. Le uniche applicazioni native sono quelle di Apple — Casa, Musica, FaceTime, Calendario, Messaggi, Podcast — mentre le app di terze parti arrivano sullo schermo proiettate dall’iPhone, attraverso lo stesso meccanismo di CarPlay. Alcune si comportano in modo dignitoso — Spotify, Audible, Overcast — ma restano interfacce pensate per un altro contesto. Jason Snell condensa il giudizio in una definizione che ricorre in più prove: un colpo di genio e insieme un tappabuchi.

Le conseguenze si toccano con mano negli esempi raccolti dalle recensioni HomeView. L’app del New York Times si riduce a un lettore di podcast; il widget di Ring, invece di mostrare la telecamera, rimanda al telefono; BBC Sounds mostra contenuti vecchi e caricamenti lenti. Mancano due app che in una casa contano: Note, dove molte famiglie conservano proprio le ricette da seguire in cucina, e un’app Foto completa, sostituita dai soli quadranti. Anche il video è marginale: su uno schermo quadrato, film e serie occupano una banda sottile al centro del display.

Siri AI: brillante quando risponde, un problema quando tace

Su Siri AI le recensioni HomeView usano quasi la stessa formula: impressionante quando funziona, frustrante quando si blocca. Quando funziona, l’assistente sfrutta il contesto personale — chi sta parlando, i suoi calendari, i suoi contenuti — con una naturalezza mai vista su HomePod; da una descrizione vaga ha riconosciuto La morte di Marat di Jacques-Louis David e lo ha mostrato a schermo.

Quando si blocca, però, la caduta è netta: richieste chiuse in silenzio o con un «Sorry, try again later», comandi musicali instradati verso un’app sbagliata finché quell’app non è stata cancellata dall’iPhone. L’episodio destinato a restare è domestico: al marito di Tuohy, che chiede il tempo di percorrenza per il fine settimana, Siri risponde sicura «un’ora e 47 minuti», calcolati su una località indovinata; il viaggio reale era di cinque ore. Joanna Stern, nella sua recensione su The New Things, aggiunge un caso limite: Siri AI ha risposto «Non ho una fotocamera per vederti» pur disponendo di una fotocamera frontale. E resta un limite strutturale: serrature e porte del garage non si comandano a voce in modo diretto, ma solo dentro le scene.

Il confronto con i rivali fotografa la distanza: per The Verge, Alexa+ resta più capace nella gestione della casa e Gemini più intelligente; Siri vince solo in concisione.

La correzione promessa per dicembre

Apple, interpellata da Stern, ha risposto che un aggiornamento in arrivo a dicembre aggiungerà il controllo vocale degli accessori di sicurezza e correggerà parte di questi errori, come riporta MacRumors. Una correzione rapida è una buona notizia per chi comprerà HomeView; resta il fatto che la sua necessità, il giorno stesso delle recensioni, è già una mezza ammissione.

Il nodo: un prodotto pronto da mesi, un software da rifinire

È qui che le recensioni HomeView, lette una accanto all’altra, dicono più della somma dei loro voti. HomeView non è un prodotto improvvisato: se ne parla da anni, l’annuncio è arrivato a ottobre con largo anticipo sulle vendite e l’hardware — la parte che non si corregge via software — è il pezzo riuscito meglio. Il software, la parte teoricamente più facile da rifinire prima del lancio, è invece quella arrivata corta: app dimezzate, widget che rimandano al telefono, comandi di sicurezza negati alla voce, un assistente che ogni tanto resta in silenzio.

Per un’azienda qualsiasi sarebbe un inciampo di gioventù. Per Apple è un errore serio, perché la qualità rifinita non è un dettaglio del marchio: è la bandiera sotto cui Apple ha costruito la propria reputazione e giustificato i propri prezzi. Se il primo aggiornamento correttivo viene annunciato il giorno stesso delle recensioni, significa che i limiti erano noti e il lancio è andato avanti lo stesso. HomeView resta forse il migliore della sua categoria appena nata; ma la distanza tra l’oggetto e il suo software è esattamente il tipo di distanza che Apple, storicamente, non si permetteva.

Le frizioni pratiche: niente tasti, e la parete costa come il banco

Tra le frizioni pratiche, una è puramente fisica: HomeView non ha pulsanti. Per regolare il volume o silenziare l’assistente bisogna toccare lo schermo o recuperare l’iPhone, e la richiesta di almeno i tasti del volume torna in quasi tutte le recensioni HomeView; per The Verge è l’unico vero errore hardware del prodotto.

L’altra frizione è economica e riguarda la versione da parete: costa quanto quella da appoggio, 299 dollari, ma offre un audio ridotto e non include né il supporto né l’alimentatore — i supporti di terze parti partono da circa 60 dollari — portando il totale, conti alla mano, intorno ai 400 dollari. Il recensore di Six Colors la definisce un affare peggiore della versione da appoggio e si dice perplesso, pur ammettendo di volerne una. Sullo sfondo resta il divario con i rivali da banco, Echo Show e Nest Hub, intorno ai 100 dollari: chi difende i 299 dollari lo fa in nome della qualità costruttiva e dell’ecosistema.

I voti delle recensioni HomeView

Due testate chiudono con un voto numerico. The Verge assegna 7 su 10: HomeView è il nuovo smart display preferito della sua recensora, ma le verifiche di autenticazione macchinose e i continui rimandi all’iPhone spezzano l’esperienza a mani libere. Engadget assegna 8.4 su 10, con pro dichiarati — design, audio, utilità per tutta la famiglia — e contro altrettanto espliciti: dipendenza da iPhone e iPad, video debole e supporto alle terze parti ancora acerbo.

9to5Mac e Six Colors non usano voti numerici. La prima chiude con HomeView che si è guadagnato un posto stabile sul bancone della cucina; la seconda con un’immagine riferita ai concorrenti che quella cucina la occupavano prima:

The Echo Show was sent back long ago. The Google Nest Home is unplugged… The HomeView? It’s here to stay. — Jason Snell, Six Colors

Anche la prova video di MacRumors arriva a una conclusione simile: HomeView è destinato a sostituire i Nest Hub Max della redazione.

Le recensioni HomeView in video

Due prove video mostrano HomeView in azione meglio di qualsiasi descrizione. Dan Barbera di MacRumors lo ha usato per una settimana, in casa e sul banco, attraversando quadranti, controlli della casa, audio e limiti della selezione di app.

Joanna Stern ha messo alla prova la promessa familiare del prodotto con tre sfide domestiche — riconoscimento dei membri della famiglia, controllo della smart home e richieste a Siri AI — ed è la prova più severa sul comportamento dell’assistente: la vita reale somiglia poco allo spot di lancio di Apple.

Vista dall’Italia: una direzione seria, un arrivo rimandato

Letto nel complesso, HomeView racconta la direzione della casa secondo Apple: non più solo il telefono di ciascuno, ma uno schermo condiviso e personale al centro della casa, capace di riconoscere chi ha davanti. Le recensioni HomeView confermano che la direzione è seria e che l’oggetto è già all’altezza; confermano anche che il software dovrà correre per raggiungerlo, a partire dall’aggiornamento di dicembre.

Per chi legge dall’Italia, la partita è comunque rimandata: tutto il valore distintivo di HomeView passa da Siri AI, ed è Siri AI a tenerlo fuori dall’Unione Europea. Finché l’assistente non sarà disponibile in Europa, HomeView resterà un oggetto da osservare nelle recensioni altrui, in attesa che la stessa strada si apra anche da questa parte dell’Atlantico.