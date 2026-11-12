Un banner dei cookie occupa mezzo schermo: a destra, enorme e colorato, il pulsante «Accetta tutto»; a sinistra, in grigio e in corpo piccolo, un «Gestisci preferenze» che apre tre schermate di interruttori da spegnere uno a uno. Oppure la prova gratuita di un servizio: l’iscrizione richiede una schermata e trenta secondi, la disdetta, mesi dopo, passa per una pagina che non compare in nessun menu, due schermate di conferma e uno sconto «riservato» da rifiutare all’ultimo passo. Non sono sviste di progettazione: sono scelte deliberate, testate e ottimizzate. Hanno un nome preciso — dark pattern — e da mercoledì 11 novembre hanno anche un provvedimento che vuole vietarle: il Digital Fairness Act.

Lo stesso meccanismo ritorna nel contatore che annuncia «l’offerta scade tra 04:59» e che, scaduto il tempo, riparte tranquillamente da cinque minuti; nelle caselle già spuntate che aggiungono un’assicurazione o una newsletter a un acquisto già deciso; nella disponibilità inventata — «restano solo due camere» — che spinge a prenotare prima di aver finito di pensare. Stessa logica, altre forme.

Dark pattern: le interfacce nel mirino del Digital Fairness Act

Un dark pattern è un’interfaccia progettata per spingere chi la usa verso una scelta che non avrebbe compiuto liberamente: abbonarsi, condividere più dati del necessario, comprare un extra, restare. Il termine lo ha coniato nel 2010 il designer britannico Harry Brignull, che aprì un sito per catalogare queste interfacce e metterle alla berlina chiamandole per nome: molte voci di quel catalogo sono le stesse che compaiono oggi nella lista nera del Digital Fairness Act. La definizione conta perché sposta il giudizio dall’esito all’intenzione progettuale: a essere scorretta non è la dimensione del pulsante, è l’asimmetria costruita intorno — l’opzione gradita al servizio a un tocco di distanza, quella gradita a chi lo usa sepolta nei menu.

Funzionano perché sfruttano scorciatoie della mente che in altri contesti sono virtù. L’asimmetria dello sforzo: ogni passaggio in più fa cadere una quota di persone, e chi progetta lo sa. L’effetto default: ciò che è già selezionato tende a restare selezionato, perché cambiarlo richiede un’azione e accettarlo nessuna. L’urgenza artificiale: un limite di tempo o di quantità, anche inventato, comprime confronto e riflessione. La stanchezza decisionale: dopo dieci schermate di avvisi e opzioni, la capacità di valutare l’undicesima è già consumata, e vince il pulsante che chiude tutto. Nessuna di queste leve ha bisogno di un inganno esplicito: basta dosare attrito e visibilità. È contro leve come queste che il Digital Fairness Act costruisce la sua lista nera.

Non tutto il design persuasivo è un dark pattern, e la distinzione va detta con chiarezza. Evidenziare un piano consigliato, ricordare una scadenza reale, semplificare il percorso verso ciò che una persona è venuta a fare è progettazione che orienta, e fa parte del mestiere. Il pattern diventa «oscuro» quando l’orientamento smette di essere neutro rispetto agli interessi di chi usa il servizio: quando il guadagno dell’interfaccia si costruisce sopra un consenso che, informato e senza pressioni, non sarebbe arrivato. È questo confine — finora affidato alla sensibilità dei team e alla reputazione dei marchi — che il Digital Fairness Act prova a scrivere in una norma.

Mercoledì 11 novembre il commissario alla Giustizia Michael McGrath ha presentato la proposta di Digital Fairness Act, anticipata da una bozza che Reuters e Agence Europe avevano potuto leggere da lunedì. L’impianto è drastico: una lista nera di dieci pratiche dichiarate sleali in ogni circostanza, senza più bisogno di dimostrare il danno caso per caso, e sanzioni fino al 6% del fatturato globale annuo, la stessa base di calcolo del GDPR e del Digital Services Act. A differenza della direttiva sulle pratiche commerciali sleali del 2005, che andrebbe a sostituire, il Digital Fairness Act sarebbe un regolamento: lo stesso testo, applicato direttamente in tutti e 27 gli Stati membri. E la sua sede naturale non è solo l’ufficio legale: è la riunione di prodotto, perché le pratiche in lista non nascono nelle clausole, nascono nelle schermate.

I flussi di iscrizione e cancellazione si decidono nelle riunioni di prodotto: è lì che il Digital Fairness Act produce i suoi effetti. Illustrazione: Melamorsicata.

Le dieci pratiche vietate, lette da chi le progetta

L’allegato al Digital Fairness Act elenca le pratiche che diventerebbero vietate sempre e comunque. Tradotte dal linguaggio giuridico a quello delle interfacce, sono oggetti familiari a qualsiasi team di prodotto: i contatori fasulli di scarsità, quelli che dichiarano «restano solo due pezzi» o «dieci persone stanno guardando questa offerta» senza che sia vero; le caselle già selezionate che iscrivono a servizi aggiuntivi; i percorsi di cancellazione labirintici, dove abbonarsi richiede due tocchi e disdire una telefonata; le notifiche false che simulano un messaggio o un’attività inesistente; i prezzi e le condizioni di rinnovo nascosti fino all’ultimo passo del pagamento; i pop-up che inseguono l’utente dopo che ha già rifiutato; le doppie negazioni costruite per confondere; la colpevolizzazione del rifiuto, il pulsante «No, preferisco pagare di più» che trasforma una scelta in una figuraccia.

Accanto alla lista nera, il Digital Fairness Act introduce diritti nuovi che sono altrettante specifiche di prodotto:

Spegnere le funzioni compulsive : l’articolo 17, secondo il testo visto da Agence Europe, darebbe agli utenti la possibilità di disattivare — una per una o tutte insieme — le funzioni che incoraggiano un «uso compulsivo o eccessivo» del servizio

: l’articolo 17, secondo il testo visto da Agence Europe, darebbe agli utenti la possibilità di disattivare — una per una o tutte insieme — le funzioni che incoraggiano un «uso compulsivo o eccessivo» del servizio Minori protetti dal design : limiti alla pubblicità personalizzata e divieto di meccaniche come le loot box a pagamento

: limiti alla pubblicità personalizzata e divieto di meccaniche come le loot box a pagamento Regole per gli agenti di acquisto AI : il Digital Fairness Act prevede norme dedicate per gli assistenti che comprano per conto degli utenti, compresa la possibilità di spegnere i chatbot che simulano una relazione per prolungare la conversazione

: il Digital Fairness Act prevede norme dedicate per gli assistenti che comprano per conto degli utenti, compresa la possibilità di spegnere i chatbot che simulano una relazione per prolungare la conversazione Assistenza con una persona vera: per tutti varrebbe il diritto di raggiungere un operatore umano nel servizio clienti

Il confine tra persuasione e manipolazione, in un funnel, lo decide da sempre il team di prodotto. La bozza europea lo sposta dentro una norma.

Perché è un problema di product management e non solo di compliance

I numeri che la Commissione mette alla base del Digital Fairness Act spiegano perché il bersaglio sono i flussi e non le clausole. La revisione del diritto dei consumatori condotta nel 2024 — il fitness check da cui il Digital Fairness Act discende — aveva trovato almeno un dark pattern nel 97% dei siti e delle app esaminati, stimando il danno per i consumatori europei in 7,9 miliardi di euro l’anno. Un controllo coordinato dalle autorità di 26 paesi su 642 venditori di abbonamenti aveva rilevato almeno una pratica manipolativa nel 75,7% dei casi, e due o più nel 66,8%. La valutazione d’impatto allegata alla proposta stima in 88,4 miliardi di euro le perdite dei consumatori che si eviterebbero tra il 2025 e il 2035.

Dietro quei numeri c’è una constatazione semplice: nessuno di quei pattern nasce in un ufficio legale. Nasce in una decisione di prodotto — la schermata di checkout, il paywall, la prova gratuita che si converte da sola, la sequenza di notifiche che riporta dentro l’app. Finora il rischio di quelle decisioni era quasi tutto reputazionale, e il beneficio era misurabile in punti di conversione: un’asimmetria che ha premiato chi spingeva di più. Con multe calcolate sul fatturato globale e un divieto che non richiede la prova del danno, l’asimmetria si rovescia, e la conformità di un flusso diventa una proprietà del prodotto quanto le sue prestazioni.

Cosa cambia nel lavoro quotidiano di un team

La cancellazione prima di tutto

Il primo effetto concreto riguarda la metrica più delicata degli abbonamenti: la cancellazione. Se con il Digital Fairness Act disdire deve essere proporzionato a iscriversi, i flussi di uscita vanno riprogettati e i tassi di ritenzione costruiti sull’attrito — quelli che le aziende chiamano a volte «churn salvato» — smettono di essere un risultato e diventano un’esposizione. Lo stesso vale per le prove gratuite: prezzo, data di conversione e condizioni di rinnovo dichiarati prima dell’inizio, non nel piè di pagina della conferma d’ordine.

Il secondo effetto è organizzativo, ed è già successo una volta. Quando il GDPR ha imposto la privacy by design, i team di prodotto hanno dovuto far sedere i giuristi alle revisioni di design e trattare il consenso come una schermata, non come un documento. Il metodo è quello che Bruxelles ha già usato per la concorrenza con il Digital Markets Act: poche regole generali, applicate alla lettera alle interfacce reali. Il Digital Fairness Act chiede lo stesso passaggio per la correttezza delle interfacce: una checklist di pattern vietati dentro la design review, esperimenti A/B vagliati anche per il rischio normativo, e la registrazione delle decisioni sui flussi sensibili. Per un product manager europeo la competenza che si aggiunge non è il diritto: è saper riconoscere dove un’ottimizzazione smette di essere tale.

La Germania preferirebbe emendamenti mirati alle norme esistenti invece di un regolamento nuovo: il negoziato è aperto, la direzione molto meno.

Tempi lunghi, direzione chiara

La proposta del Digital Fairness Act dovrà passare dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un negoziato che di norma richiede almeno un anno; le stime degli studi legali che hanno analizzato la bozza non prevedono effetti pratici prima della fine del 2028, anche perché il testo circolato in questi giorni potrà cambiare nel percorso. C’è poi la posizione tedesca, favorevole a ritocchi mirati della disciplina vigente piuttosto che a un regolamento sostitutivo: è il segnale che il perimetro finale si giocherà sui dettagli, non sul principio.

Per chi gestisce un prodotto, però, aspettare il testo definitivo del Digital Fairness Act è la scelta più costosa. L’audit dei flussi — cancellazioni, rinnovi, consensi, notifiche, percorsi rivolti ai minori — si può fare da subito, con la lista della bozza alla mano, e costa una frazione di una riprogettazione d’urgenza a regolamento vigente. Il Digital Fairness Act, in fondo, chiede ai team di prodotto europei una cosa che le metriche da sole non hanno mai chiesto: dimostrare che la crescita regge anche quando l’utente può dire di no senza fatica.