Nella barra dei menu del Mac di Naren Mandadapu, l’autore di Wishbar, ci sono tre widget che non esistono in nessun catalogo. Il primo risponde a una domanda sola: posso chiamare mamma adesso? Sua madre vive in una casa di cura in India, lui nel Regno Unito, e il widget incrocia fuso orario e abitudini di lei per dire se è il momento giusto per telefonare. Il secondo tiene il conto di quanto costa, mese per mese, mandare denaro a casa in rupie. Il terzo controlla se pioverà nei prossimi trenta minuti: il tempo della sua camminata quotidiana.

Nessuno sviluppatore avrebbe mai pubblicato queste tre app, perché servono a una persona sola. E infatti a scriverle non è stato uno sviluppatore nel senso classico: le ha chieste in linguaggio naturale, e a costruirle è stata un’intelligenza artificiale. Sono i widget di Wishbar, un’app per Mac costruita su un’idea semplice: si scrive cosa si vuole tenere d’occhio, e la propria AI lo trasforma in un widget vivo nella barra dei menu.

I due widget della prova: temperature di casa in diretta e conto alla rovescia a Natale. Foto: Melamorsicata.

Come funziona: un desiderio, un widget

Il meccanismo, spiegato dal sito ufficiale, sta in due frasi:

Type what you want in your language. Your own AI builds it.

Si descrive il widget nella propria lingua e Wishbar passa la richiesta all’AI di chi lo usa: un account ChatGPT, anche gratuito, attraverso Codex, oppure Claude attraverso Claude Code. L’AI scrive il widget, che da quel momento vive nella barra dei menu e si aggiorna da solo. L’intelligenza artificiale torna in gioco solo quando si vuole modificare il widget, oppure quando il widget stesso è pensato per interrogarla ogni volta.

Gli esempi pubblici mostrano il raggio delle richieste possibili: il prossimo incontro del calendario con il conto alla rovescia, il meteo, il consumo di Claude Code, un allarme sul prezzo di un’azione con le soglie di acquisto e di vendita. Wishbar richiede macOS 13 o successivo, è firmata e notarizzata da Apple e si vende dal sito ufficiale, non dall’App Store.

Il cruscotto dei follower costruito su richiesta, con i delta dalle prossime rilevazioni. Foto: Melamorsicata.

La prova: due widget che servivano davvero

Per questo articolo Wishbar è stato messo alla prova con due desideri concreti, non con le demo del sito. Il primo: le temperature di casa. L’impianto di riscaldamento parla il protocollo OpenWebNet, e il widget costruito su richiesta lo interroga in diretta: quattro zone, tutte intorno ai 21,5 gradi, sempre visibili nella barra dei menu. Accanto, un secondo widget conta i giorni che mancano a Natale.

Il secondo desiderio: i follower dei canali

Il secondo desiderio era un cruscotto: la rilevazione giornaliera dei follower dei canali social del blog, con la differenza rispetto alla rilevazione precedente. Il widget è arrivato con X, Mastodon, Telegram, Threads, Bluesky e Instagram in tabella, e con una nota onesta scritta da lui stesso: per LinkedIn l’accesso è limitato e il dato non c’è. Nessuna delle due cose chieste esiste in commercio: un termostato generico non parla con quell’impianto specifico, e un cruscotto dei follower costruito intorno a quei sette canali non è un prodotto che qualcuno vende.

Perché i widget erano un catalogo chiuso

I widget, su qualsiasi piattaforma, hanno sempre funzionato come un catalogo deciso da altri: Apple sceglie le categorie, gli sviluppatori scelgono le funzioni, e chi usa il computer sceglie tra quello che c’è. La coda lunga dei bisogni personali resta fuori per definizione: un mercato di una persona sola non giustifica un’app.

Wishbar sposta il confine: il catalogo diventa tutto ciò che si riesce a descrivere. È la stessa direzione vista con Hex: l’AI che sul Mac fa cose concrete — lì trascrivere la voce, qui costruire strumenti di controllo — invece di limitarsi a rispondere dentro una chat.

Limiti e condizioni

I limiti sono quelli dichiarati. Serve un proprio account AI: quello gratuito di ChatGPT basta, ma la dipendenza esiste, perché senza AI non nascono widget nuovi. La qualità del risultato dipende dalla richiesta e dalle fonti di dati raggiungibili: il caso di LinkedIn nella prova lo mostra senza sconti, con il widget che dichiara il dato mancante invece di inventarlo.

C’è poi la natura del prodotto: uno sviluppatore indipendente, vendita diretta fuori dall’App Store con licenze gestite da Polar, software giovane. L’app è firmata e notarizzata, ma chi cerca la rete di protezione dello store di Apple qui non la trova.

Quanto costa

In breve:

Licenze una tantum : la Solo costa 38 dollari, in saldo a 19 dollari

: la Solo costa 38 dollari, in saldo a Saldo Black Friday: −50% su tutte le licenze fino al 7 dicembre

Prova gratuita di 7 giorni, senza carta

Rimborso garantito entro 14 giorni

Il link per provarla è kiro.it/gi9pB: porta alla pagina del saldo, e al checkout si può anche scrivere «Melamorsicata» dove viene chiesto come si è conosciuta l’app.

Un widget, fino a ieri, costava il tempo di uno sviluppatore. Ora costa una frase scritta bene. Quello che resta scarso si è spostato: non è più la capacità di costruire, è sapere cosa vale la pena tenere d’occhio. Non a caso l’altra cosa che Wishbar racconta è il suo autore che bussa alle porte dei blog con un programma di affiliazione in mano: costruire è diventato facile, farsi trovare resta il lavoro vero.