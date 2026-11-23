C’è un gesto che sta diventando il modo più veloce di scrivere su un computer: tenere premuto un tasto, dire quello che si ha in testa e ritrovarselo già scritto nel punto giusto. Niente tastiera, niente registratore da cui copiare. Sul Mac il tasto da tenere premuto è Opzione. Su iPhone è un tasto dentro la tastiera stessa. Dietro entrambi i gesti c’è lo stesso programma, e si chiama Hex.

Hex è il sistema di dettatura vocale di Anomaly, la società dietro OpenCode, lo strumento per programmare con gli agenti AI. Esiste in due forme: un’app per Mac, uscita nella sua forma attuale a fine ottobre, e una tastiera per iPhone arrivata sull’App Store il 20 novembre. Sono entrambe gratuite, ed entrambe costruite intorno alla stessa regola: la voce viene trascritta sul dispositivo e non passa da nessun server.

La dettatura dentro la tastiera di Hex su iPhone. Immagine: Anomaly.

Che cos’è Hex

L’idea è semplice da spiegare perché è una sola, applicata due volte. La dettatura vocale classica funziona così: il telefono o il computer registra, manda l’audio a un server lontano, il server trascrive e rimanda indietro il testo. Hex ribalta il passaggio centrale: il modello di riconoscimento vocale vive dentro il dispositivo, si scarica una volta sola e da lì in poi lavora in locale, anche senza connessione.

Sul desktop questa scelta ha una forma precisa: Hex per Mac è un programma open source, con codice pubblico e licenza libera, riscritto da zero nella versione 3 pubblicata il 31 ottobre. Il motto del progetto, Speak. It appears., dice tutto: parli e il testo appare. Su iPhone la stessa filosofia è diventata una tastiera di terze parti, la categoria di app che su iOS vive dentro limiti strettissimi: ed è lì che il risultato è più sorprendente.

Il testo dettato compare dove si sta scrivendo. Immagine: Anomaly.

Sul Mac: tieni premuto Opzione e parla

Sul Mac, la dettatura vocale di Hex non ha quasi interfaccia: si tiene premuto il tasto Opzione, si parla, si lascia il tasto e il testo compare dove si stava lavorando. In una mail, in un documento, in una chat, dentro l’editor di codice. La trascrizione avviene sul Mac, con modelli che si scaricano al primo uso e che restano sulla macchina.

Le regole di output di Hex su Mac: il testo dettato viene ripulito prima di essere incollato. Immagine: Anomaly.

Il requisito è un Mac con chip Apple silicon e macOS 15 o successivo: niente versione per i Mac Intel. L’installazione passa dal sito ufficiale, con il programma di installazione oppure con Homebrew, ed è gratuita in tutto: niente account, niente abbonamento, niente funzioni sbloccabili a pagamento.

Il contesto in cui nasce spiega la direzione: Anomaly costruisce strumenti per chi lavora con gli agenti AI, e la voce è il modo più rapido per dare istruzioni lunghe a un agente senza passare dalla tastiera. È lo stesso spostamento di interfaccia che si vede arrivare anche da altre parti: l’agente AI di Apple userà il computer come una persona, e dall’altra parte c’è chi al computer ha già iniziato a parlare.

Su iPhone: la tastiera che trascrive

Su iPhone, Hex è prima di tutto una tastiera fatta come quella di Apple: stessi tasti, stesse pressioni lunghe per gli accenti, correzione automatica e suggerimenti nella propria lingua, italiano incluso. La differenza è il tasto con l’esagono: si tocca, si parla e le parole compaiono nel campo in cui si sta scrivendo, in qualsiasi app.

Punteggiatura dettata e pulizia del testo

La dettatura capisce anche la punteggiatura detta a voce — virgola, punto, punto interrogativo, anche in italiano — e soprattutto ripulisce il parlato mentre lo trascrive: elimina le esitazioni e le ripetizioni e tiene conto delle correzioni fatte al volo. Se la frase detta è «ci vediamo alle 3, anzi alle 4», il testo che arriva è «ci vediamo alle 4». Si può dettare anche dal tasto Azione o dal Centro di Controllo, con l’attività in tempo reale mentre si parla.

C’è un confine tecnico da conoscere: la dettatura dentro la tastiera richiede iOS 26. Con iOS 18, la tastiera apre l’app di Hex per registrare e poi si torna all’app di partenza: funziona, ma con un passaggio in più. Una volta scaricato il modello della lingua, la trascrizione lavora anche offline.

La voce non lascia il dispositivo

Il punto di Hex non è la velocità, è dove finisce l’audio. La scheda dell’app lo dice senza giri di parole:

What you say is turned into text on your iPhone and never sent anywhere. There’s no account, no subscription and no cloud.

Niente account, niente abbonamento, niente cloud. La tastiera chiede l’accesso completo, il permesso che su iOS fa sempre alzare le antenne, e Hex lo spiega in chiaro: serve per registrare dal microfono e condividere le impostazioni con l’app, ma l’azienda non ha server e non raccoglie statistiche d’uso. Il permesso apre il microfono, non un canale verso l’esterno: senza server dall’altra parte, i dati non hanno dove andare.

È il contrario del modello dominante: i servizi di dettatura vocale più noti trascrivono nel cloud e si pagano con un abbonamento mensile. Qui la trascrizione è un calcolo locale, come la correzione automatica: una volta scaricato il modello, il costo marginale di ogni dettatura è zero, e infatti il prezzo è zero.

I limiti, a pochi giorni dal lancio

Hex è software giovanissimo su entrambi i fronti, e si vede. La tastiera per iPhone ha tre giorni di vita pubblica — è già arrivata alla versione 1.0.2, segno di un ritmo di correzioni intenso — e l’app per Mac è stata riscritta da zero poche settimane fa.

La mancanza più concreta, per chi scrive in italiano, è la scrittura a scorrimento: lo swipe sulla tastiera funziona solo in inglese e spagnolo. In italiano si digita in modo classico, e la dettatura resta la scorciatoia vera. Si aggiungono i confini già detti: niente Mac Intel, e su iPhone la dettatura senza passaggi intermedi richiede l’ultimo sistema operativo.

Dove si scarica

Hex si scarica gratis: per iPhone dall’App Store e per Mac dal sito ufficiale, dove esistono anche le versioni per Windows e Linux. Il codice della versione desktop è pubblico su GitHub, per chi vuole verificare da sé come viene trattata la voce.

I requisiti in breve:

Mac: chip Apple silicon, macOS 15 o successivo

iPhone: iOS 18 o successivo, con dettatura dentro la tastiera da iOS 26

Modelli vocali: si scaricano una volta, poi la dettatura vocale lavora offline

La dettatura è sempre stata la funzione promessa e mai del tutto mantenuta: troppo lenta, troppo imprecisa, troppo legata a un server. Quando la trascrizione diventa un calcolo locale, gratuito e incorporato nella tastiera, la dettatura vocale smette di essere una funzione speciale da cercare nei menu e diventa un modo normale di scrivere. È lì che Hex prova a stare: non nell’elenco delle funzioni, ma nel gesto quotidiano di rispondere a un messaggio.