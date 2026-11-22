Mayday è un film Apple Original arrivato su Apple TV il 4 settembre 2026. È una commedia d’azione ambientata nel 1987, al culmine della Guerra Fredda, diretta da John Francis Daley e Jonathan Goldstein e interpretata da Ryan Reynolds e Kenneth Branagh.

Il film racconta la storia di Troy “Assassin” Kelly, un pilota della Marina americana in missione segreta sopra l’Unione Sovietica: l’operazione fallisce, Kelly resta disperso dietro le linee nemiche e la sua unica possibilità di tornare a casa è l’uomo che lo raccoglie dalla neve, un ex agente del KGB. La produzione è di Apple Studios con Skydance Media e Maximum Effort, la casa di produzione dello stesso Reynolds; nel cast ci sono anche Maria Bakalova, Marcin Dorociński e David Morse.

La locandina ufficiale di Mayday. Grafica: Apple TV.

La trama

Il tenente Troy “Assassin” Kelly (Ryan Reynolds ) è il classico pilota brillante e spavaldo: bravissimo in volo, allergico alle regole. La sua missione segreta in territorio russo implode in pochi minuti e Kelly si ritrova solo, ferito e senza radio dietro le linee nemiche, con l’inverno sovietico addosso.

A trovarlo è Nikolai Ustinov (Kenneth Branagh ), ex agente del KGB ritiratosi a fare il falegname in un villaggio tra i boschi. Nikolai potrebbe chiudere la faccenda con una telefonata. Invece porta l’americano a casa sua, lo rimette in piedi e si mette in testa di scortarlo verso il punto di recupero, mentre l’agente Alexander Volkov (Marcin Dorociński ) segue le tracce dei due.

Ryan Reynolds e Kenneth Branagh in Mayday. Foto: Apple TV.

Nel mezzo c’è Anna (Maria Bakalova ), la figlia di Nikolai. La sua presenza sembra un dettaglio di contorno, ma è la chiave dell’intero film: spiega perché un uomo del KGB rischi la pelle per un nemico, e trasforma una commedia di fuga in qualcosa di più personale.

La recensione

Il film è gradevole dall’inizio alla fine: ritmo sostenuto, neve, inseguimenti e una coppia di protagonisti che si rimbalza le battute con i tempi giusti. Daley e Goldstein conoscono il mestiere della commedia d’azione e non lo complicano: Mayday vuole intrattenere, e ci riesce.

Ryan Reynolds fa Ryan Reynolds, esattamente come in tutti gli altri suoi film: battuta pronta, autoironia, quel misto di arroganza e simpatia diventato il suo marchio dai tempi di Deadpool. Per chi lo apprezza è una garanzia di divertimento. Per chi cerca un attore che sparisca dentro il personaggio, qui non c’è nessuna sorpresa: Kelly è Reynolds con un’uniforme da pilota.

In superficie, il messaggio è quello classico del cinema americano. La Russia del film si presenta come una potenza granitica, ma i suoi stessi uomini sognano l’America: Nikolai colleziona il mito americano con la devozione di un fan, e il suo idolo è Top Gun, il film che ha trasformato i piloti della Marina in eroi da poster. Un ex agente del KGB che idolatra Maverick è un’immagine che dice tutto: quella guerra, prima della politica, l’ha vinta Hollywood.

Il cuore del film: un padre e una figlia

Maria Bakalova, Kenneth Branagh e Ryan Reynolds in una scena del film. Foto: Apple TV.

Ma il mito americano è solo metà della storia, ed è la metà meno importante. Nikolai ha lasciato il KGB per sua figlia. Anna è lesbica, e nell’Unione Sovietica dell’epoca l’omosessualità era perseguitata per legge: un uomo nella posizione di Nikolai avrebbe dovuto denunciarla e farla arrestare. Lui ha fatto la scelta opposta: ha rotto con il servizio e con il suo paese, e da allora sogna l’America come il posto dove Anna può vivere senza nascondersi.

È qui che il film cambia peso. Dentro una commedia d’azione leggera passa un messaggio netto contro l’omofobia: il vero nemico di Mayday non è un esercito straniero, ma un sistema che chiede a un padre di tradire la propria figlia. E Troy Kelly, l’eroe americano, si salva per un motivo che non ha niente di militare: incrocia l’amore di quel padre, che nel pilota vede anche la strada per portare Anna lontano.

Kenneth Branagh è Nikolai Ustinov. Foto: Apple TV.

Il protagonista vero, alla fine, è Branagh. Attore shakespeariano prestato alla commedia, costruisce un Nikolai burbero, tenero e divertentissimo, capace di passare dalla minaccia alla confidenza in una battuta. Reynolds tiene il ritmo e gli fa da spalla, ma è Nikolai a dare al film il suo senso: senza di lui, Mayday sarebbe una commedia di fuga come tante.

💡 Approfondimento Voto: 4/5. Il meglio: Kenneth Branagh e il cuore da padre del film. Il punto debole: Ryan Reynolds identico a se stesso, senza sorprese. Da vedere per: una buddy comedy anni ’80 con un messaggio che resta.

L’accoglienza della critica

La critica americana ha accolto il film con favore, pur senza gridare al capolavoro. Su Rotten Tomatoes Mayday raccoglie l’83% di recensioni positive su 106 critiche, con una media di 6,3 su 10. Il giudizio condiviso del sito è questo:

«Un’avventura vivace, che sfrutta al massimo le battute brillanti e la performance estremamente divertente di Kenneth Branagh: Mayday scioglie le tensioni della Guerra Fredda con garbo e buonumore.»

Su Metacritic il punteggio è più freddo: 60 su 100, calcolato su 24 critiche, nella fascia dei giudizi misti. Il pubblico di Rotten Tomatoes si ferma al 66%. La spaccatura è leggibile: quasi tutti premiano la coppia e soprattutto Branagh, mentre le riserve riguardano la trama, giudicata esile e prevedibile.

Un dato racconta il resto: per Reynolds è il film con le migliori recensioni da circa dieci anni, dai tempi del primo Deadpool. Variety lo ha definito una action comedy intelligente e ben diretta; le voci più severe, invece, lo liquidano come un divertimento usa e getta. La verità sta nel mezzo, ed è quella del voto di questa recensione.

Curiosità e retroscena

Dietro la macchina da presa ci sono John Francis Daley e Jonathan Goldstein: sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming e registi di Game Night e di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. La loro specialità è la commedia d’azione con un cuore, e Mayday la segue alla lettera.

Il progetto è stato annunciato nel giugno 2023 e presentato ufficialmente all’Apple TV Press Day del 3 febbraio 2026, con Reynolds e Branagh sul palco. Il primo trailer è arrivato il 14 luglio 2026. Le musiche sono di Colin Stetson.

Il gioco di specchi più riuscito è quello di Nikolai: l’ex agente idolatra Top Gun, e l’uomo che salva è un pilota della Marina americana, proprio come Maverick. Nel cast c’è anche David Morse , nel ruolo di Harold Kelly, il padre di Troy: due padri, ai lati opposti della cortina di ferro, tengono insieme il film. E le cronache di Hollywood danno già Daley e Goldstein scelti per dirigere il prossimo film di Star Trek.

Vale la pena guardarla?

Sì: Mayday è il film da serata leggera che però lascia qualcosa in testa. Chi ama le buddy comedy anni ’80, le coppie improbabili e le fughe nella neve è nel posto giusto. Chi cerca la spy story tesa e imprevedibile troverà la trama telefonata, ma il film non punta lì: punta sul rapporto tra i due protagonisti e su un padre che sceglie la figlia contro il suo paese.

Alla fine resta un’immagine semplice: un uomo che ha servito un impero e lo ha abbandonato per la persona che ama di più. In mezzo a tante battute, è quella la cosa che Mayday fa sul serio. Con il voto di 4 su 5, il film trova posto anche nella classifica dei migliori film su Apple TV aggiornata dal sito.

Come guardarla

Mayday è disponibile su Apple TV dal 4 settembre 2026 ed è incluso nell’abbonamento, senza costi aggiuntivi.

Genere: commedia d’azione

commedia d’azione Durata: 111 minuti

111 minuti Regia: John Francis Daley e Jonathan Goldstein

John Francis Daley e Jonathan Goldstein Cast: Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Maria Bakalova, Marcin Dorociński, David Morse

Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Maria Bakalova, Marcin Dorociński, David Morse Uscita: 4 settembre 2026, su Apple TV

Qui sotto, il trailer ufficiale.

Da vedere dopo

Wolfs: un’altra coppia improbabile su Apple TV, George Clooney e Brad Pitt nei panni di due faccendieri costretti a lavorare insieme.

The Family Plan: commedia d’azione con un padre dal passato segreto, costretto a rimettersi in gioco per proteggere la famiglia.

Fly Me to the Moon: la commedia ambientata nell’altra grande sfida tra America e Unione Sovietica, la corsa allo spazio.

Mayday Regista: John Francis Daley, Jonathan Goldstein Data di creazione: 2026-09-04 00:00 Valutazione dell'editor

4 Pro Kenneth Branagh: un Nikolai burbero, tenero e divertentissimo, è il senso del film

Il cuore da padre: il rapporto tra Nikolai e Anna e il messaggio contro l’omofobia

Una buddy comedy in stile anni ’80, gradevole e con un messaggio che resta Contro Ryan Reynolds identico a se stesso, senza sorprese

Il messaggio pro-America è quello classico del cinema USA, detto senza ironia