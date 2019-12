Un abbonamento a vita a CasVPN per meno di 30 €

Questo è un periodo di grandi spostamenti. Si va in vacanza, a fare la settimana bianca, si va in giro per i bar o nei ristoranti e può capitare di usare delle WiFi pubbliche o aperte. In tutte queste occasioni si rischia di prendere dei malware o, peggio, che qualcuno dall’altro lato tracci la nostra navigazione e curiosi un po’ troppo.

A tal proposito è buona cosa usare un filtro VPN per rendere la navigazione più sicura. Non servono neanche molti soldi. CasVPN costa veramente poco. Questo servizio offre l’IPS (Intrusion Prevention System) contro le intrusioni esterne.

Oltre a fornire i recenti protocolli VPN, come Openconnect e IKEv2, cifra tutto a 256 bit, blocca le pubblicità, i malware e attiva un firewall. Il tutto attivabile fino a 5 connessioni simultaneamente.

CasVPN funzione su macOS, Windows, iOS e Android. Costa di norma 11,95 $, ma in realtà in questa pagina, e per un periodo di tempo limitato, potrete avere 1 anno di abbonamento per 9,99 $, oppure 3 anni per 19,99 $ o per sempre per 29,99 $.