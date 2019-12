Ricaricare l’Apple Watch e l’iPhone con un singolo cavo

Si dice che in futuro, magari tra 3 o 4 anni, tutti i dispositivi di Apple arriveranno senza connettore. Questo perché saranno tutti ricaricabili senza fili, mediante una qualunque base con carica ad induzione. Verificheremo se questa indiscrezione avrà un seguito, ma attualmente dobbiamo armarci di cavo.

Se avete con voi Apple Watch e iPhone (o iPad) non c’è bisogno di portare con voi necessariamente due cavi. Ne basta uno. Atetion, infatti, distribuisce un cavo doppio che consente di ricaricare entrambi i dispositivi con una sola porta USB. Quindi il cavo ad un’estremità ha una porta USB-A e sull’altra estremità ha una base per Apple Watch e la porta Lightning per iPhone e iPad.

La potenza di uscita del cavo è di 10 watt, che dovranno distribuirsi su entrambi i dispositivi qualora fossero collegati entrambi contemporaneamente. In questo caso la velocità di carica diminuirà. La cosa positiva è con un singolo caricabatterie si potranno ricaricare i due dispositivi, magari di sera appoggiandoli al comodino. Utile durante i viaggi o in ufficio.

Il cavo doppio per Apple Watch e Lightning si trova su Amazon dove è in vendita per 14,99 €. È certificato per iPhone e Apple Watch.