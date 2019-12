Un sito di Apple con tutte le informazioni sulla sicurezza dei suoi prodotti

Uno degli elementi che Apple vuole sottolineare come distintivi rispetto ai prodotti della concorrenza è la sicurezza. La società assicura di fare soldi vendendo prodotti e non offrendoli a prezzi bassi, come fanno gli altri, per poi commerciare i dati degli utenti per servizi e pubblicità.

Inoltre la società pone spesso l’accento sulla sicurezza dei suoi sistemi. Se non ci credete potete provare a bucare il kernel dei sistemi operativi e ricevere il premio da 1 milione di $.

A tal proposito la società ha realizzato un sito dove viene raccolto tutto ciò che c’è da sapere sulla sicurezza dei prodotti, sia essi hardware che software. Il tutto è stato aggiornato di recente con le ultime informazioni in merito.

Il sito consente di conoscere le informazioni sui sistemi biometrici, come il Secure Enclave e il Face ID. Ci sono anche informazioni sulla sicurezza dell’avvio dei dispositivi, l’integrità dei sistemi e le modalità usate per tenere il tutto in sicurezza.

Abbiamo inoltre informazioni sulla cifratura dei dati, la sicurezza delle app di terzi, la gestione dei servizi di Apple, il supporto delle reti e tutto il resto. Una lettura molto completa per chi vuole approfondire l’argomento o semplicemente vuole conoscere di più in merito prima di acquistare un prodotto di Apple.