Le app più scaricate negli ultimi 10 anni

Apple non ha inventato il mondo delle app. Ricordo che ai tempi del Symbian installato nei Nokia c’era già qualche negozio di applicazioni. Apple ha certamente rivoluzionato il settore attraverso un’idea distruptive come quella dell’App Store. Un negozio unico dove trovare tutte le app per un sistema operativo, controllate e, lasciatemelo dire, a prezzi anche accessibili.

Dal 2008 ad oggi, quindi, sono stati effettuati miliardi di download. Ma quali sono le app più scaricate in assoluto? Il sito di ricerche di mercato, App Annie, ha pubblicato una classifica in base ai dati raccolti nell’ultima decade sia dall’App Store che da Google Play Store. Dalla classifica si evincono le app più scaricate di sempre.

Quindi abbiamo:

Facebook Facebook Messenger WhatsApp Instagram Snapchat Skype TikTok UC Browser YouTube Twitter

L’app che probabilmente non conoscete è UC Browser. Si tratta di un browser cinese.

Se invece guardiamo la classifica dal punto di vista di tempo speso dagli utenti nell’utilizzo le cose cambiano. In questo caso abbiamo:

Netflix Tinder Pandora Music Tencent Video Line iQIYI Spotify YouTube HBO Now Kwai

La 4° è un servizio di streaming video cinese. La 5° è un’app di messaggistica giapponese. La 6° e la 10° sono dei social network cinesi.

Ma veniamo ai videogame. I giochi più scaricati negli ultimi 10 anni:

Subway Surfers Candy Crush Saga Temple Run 2 My Talking Tom Clash of Clans Pou Hill Climb Racing Minions Rush Fruit Ninja 8 Ball Pool

La stessa classifica guardata dal punto di vista del tempo speso dagli utenti a giocare, diventa: