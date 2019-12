Apple prepara delle sorprese di Natale, ma sono già partite le critiche

Il pensiero cade subito sull’iniziativa “12 giorni di regali” che la società attivò nel 2014. Questa, durata un po’ di anni, regalava ebook, applicazioni, brani musicali e altro dal 26 dicembre al 6 gennaio. Appunto per 12 giorni. 12 regali diversi da scaricare una volta al giorno.

Il problema è che dopo un po’ c’è chi apriva la bocca al caval donato e ne effettuava un’attenta analisi dentale. Ci si lamentava dei regali, del loro costo, gente che voleva app da decine di euro, altri che ritenevano i libri superflui e così via. Dopo un po’ Apple decise di eliminare l’iniziativa.

Quest’anno torna qualcosa di simile. Da oggi fino al 29 dicembre la società pubblicherà una sorpresa al giorno nell’App Store. Per scoprire qual è basta collegarsi alla home page dell’App Store direttamente da iOS. Ma c’è già la prima ondata di critiche.

Per la prima sorpresa, quella di oggi 24 dicembre, la società non ha regalato nulla. Nessun ebook, app o brano musicale. La sorpresa è uno sconto del 60% per chi acquista l’Holiday Boost Pack del gioco Looney Tunes Il Mondo del Caos.

Il pacchetto, dichiara Apple, include 200 gemme e 1 biglietto d’oro che i più maleducati stanno suggerendo dove posizionare.

L’appuntamento è per domandi per l’ormai curiosa offerta di Apple.