Come inviare auguri di Natale personalizzati a tutti scrivendo in realtà un solo messaggio

Oggi è ufficialmente la giornata degli auguri. Se si incontrano gli amici per strada non si potrà fare altro che sfidarsi all’ultimo duello, per verificare chi per prima pronuncerà le celebri frasi “Auguri di un Buon Natale” con la ormai classica risposta: “Grazie, anche a te famiglia”.

Duello che continua anche in forma virtuale. Ormai i bigliettini degli auguri fisici hanno ceduto il posto a quelli virtuali. Un SMS, un messaggio su WhatsApp, su Telegram e così via. Fino a raggiungere gli amici sparsi per il mondo che in un secondo si vedono recapitare i famosi e sentiti auguri.

Il problema è la mancanza di originalità. Se si intercetta un messaggio carino si può cadere nella tentazione di inoltrarlo a tutti, spacciandoli per propri. Questo capita per pigrizia, perché non si è in grado di scrivere due frasi veramente sentite per il Natale o semplicemente perché poi non ci interessa poi tanto.

Ma quel lassismo, quella mancanza di “cura del destinatario” si percepisce tutta. Anche perché spesso gli auguri ricevuti con lo stampino spesso riecheggiano e ci si trova a ricevere 100 messaggi uguali da più persone. Una vera desolazione di Natale. Quindi come personalizzare i messaggi per far sì che questi appaiono diversi per ognuno dei destinatari?

Oggi vi spiegherò il metodo Kiro.

Per prima cosa scaricate l’app ABC Gruppi per iOS. Sì è gratuita visto che è la prima domanda che mi porreste in questo momento. Quest’app consente di creare gruppi di contatti e personalizzare i messaggi.

Ora seguite questi passi:

All’apertura premete sul pulsante in alto a destra del segno + Inserite un nome del gruppo, per esempio “Natale” e premete su Salva. Vi chiederà se volete aggiungere dei contatti. Selezionate dal vostro elenco le persone a cui volete inviare gli auguri. Potete anche premere su “tutti”. Al termine premete su Salva. Ora avete il gruppo di persone a cui inviare gli auguri.

Potete inviare gli auguri in due modi: via SMS o via Email. Per la prima modalità premete sull’icona del fumetto in basso, per la seconda sull’icona della lettera. Mettiamo caso volete usare gli SMS (che diventano iMessage se il destinatario usa iOS).

Premete sull’icona del fumetto e confermate di poter inviare SMS. Premete su Successivo. Ora potrete scrivere il messaggio da inviare. Iniziate con

Buon Natale Premete il pulsante + in alto a destra e selezionate “Nome”. Nella casella vedrete apparire:

Buon Natale [FirstName] Continuate a scrivere il messaggio. Usate un po’ di fantasia per scrivere qualcosa di originale. Al termine premete su Successivo in alto a destra. Si aprirà la finestra di Messaggi di iOS con il quale potrete confermare l’invio di ogni messaggio personalizzato e aggiustare qualcosa al volo.



Potrete notare che ogni messaggio include il nome della persona a cui lo state per spedire. Questa riceverà il messaggio con il suo nome e crederà che lo avete scritto apposta per lei. Sarà percepito meglio rispetto al mero inoltro del messaggio standard.