Watch for Instagram, l’app per vedere le foto di Instagram sull’Apple TV

L’Apple TV è sempre stata bistrattata come piattaforma di distribuzione delle app. Tutta colpa di Apple che da sempre fa finta di non capire che secretando i dati di vendita delle Apple TV, che vengono nascosti sotto la voce “accessori” nei conti della società, non offre alle aziende un parametro di stima delle possibili entrate.

Il risultato è uno scarso interesse nello sviluppo di app per Apple TV. Non avendo dati precisi non si riesce a stimare le possibili entrate, quindi i budget per lo sviluppo non si sbloccano mai. Basti pensare che Sky non ha mai avuto l’app Sky Go per Apple TV, così come non ce l’hanno tante altre aziende, come Infinity di Mediaset e così via.

A volte troviamo dei coraggiosi. Greywolf Labs, per esempio, ha sviluppato l’app che consente di vedere le foto di Instagram su Apple TV. Watch for Instagram non è stata creata da Instagram, che nel frattempo in assenza di dati si è sfilata anche dagli Apple Watch.

L’app permette di esplorare nuovi post, guardare le storie delle persone che seguiamo e cercare le foto per hashtag. Il tutto godendo dello schermo più ampio della TV di casa.

Watch for Instagram pesa 36,5 MB e si scarica per 6,99 € dall’App Store dell’Apple TV.