Microsoft brevetta un accessorio per iPhone

Da nemica giurata a quasi partner. Microsoft non è più la società che copia Apple senza ritegno (per quello ci pensano delle aziende cinesi), ma offre soluzioni proprio per i clienti della società come app e servizi. In futuro probabilmente in futuro offrirà anche degli accessori dedicati.

In un recente brevetto, infatti, Microsoft ha realizzato un accessorio dedicato agli iPhone. Questo significa che la società ha investito pensando proprio al dispositivo della Mela. Ci riferiamo ad un dock che aiuterà nella conversazioni con Skype.

Il dock consente di ricaricare l’iPhone, ma anche fornire uno speaker integrato per gestire le conversazioni con Skype. L’angolazione della carica è ideale per usare la fotocamera anteriore dello smartphone. Il tutto è ottimizzato per gestire le conferenze audio in una sala e catturare meglio le voci dei vari presenti.

La società di Redmond ha anche pensato ad alcuni sistemi per la gestione dell’accessorio, come la sua attivazione con i comandi vocali. Per esempio si potrà chiedere a Siri di attivarlo e iniziare una conversazione verso un determinato contatto.

Al momento nessuna informazione sulla sua commercializzazione.