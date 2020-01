Buon 2020 a tutti

Cosa ci riserverà questo 2020? Tim Cook rimarrà ancora alla guida di Apple? I prodotti della società saranno belli senza la guida di Jonathan Ive?

Molte domande che riceveranno risposta con il tempo. Sarà l’anno dei nuovi iPad Pro, dei nuovi MacBook, dei nuovi iPhone 12, gli Apple Watch serie 6 e molto altro. Sarà anche l’anno di iOS 13 e il nuovo sistema operativo macOS 10.16.

Probabilmente ci saranno anche altri prodotti completamente nuovi, come il casco per la realtà virtuale, il tag bluetooth per ritrovare gli oggetti e molto altro. Tutte novità che saranno snocciolate da qui ai prossimi 12 mesi.

Non dimentichiamo tutte le novità presentate nel 2019:

Gli iPad Air da 10,5”.

Le AirPods 2.

Le AirPods Pro.

Apple News+.

Apple TV+.

Apple Arcade.

Apple Card.

iOS 13.

iPad OS 13.

macOS Catalina.

watchOS 6.

tvOS 13.

Le Powerbeats Pro.

I nuovi iPod Touch.

I nuovi MacBook Pro.

I nuovi MacBook Air.

I nuovi iPad.

Gli iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

I Mac Pro.

Il Pro Display XDR.

Una lista che sarà aggiornata il nuovo anno. Quindi tanti auguri a tutti e pronti per i nuovi prodotti.