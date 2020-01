Come creare il collage Top Nine di Instagram 2019 con un’app

Ci sono dei meme ricorrenti, vale a dire delle attività online che hanno un’esplosione in un periodo di tempo per poi scomparire. Quelli ricorrenti appaiono sempre nello stesso periodo dell’anno, come il Top Nine di Instagram.

Si tratta del collage delle 9 foto migliori pubblicate nel corso dell’anno su Instagram. La scelta del numero 9 è dettato dal fatto che la griglia è una 3 x 3: tre righe e tre colonne. Sono necessarie 9 immagini in totale per completarla nel suo formato quadrato.

La scelta delle migliori immagini si basa esclusivamente sul numero di like e interazioni ricevute. Quindi in pratica le foto migliori sono le più apprezzate dalla propria community. Se vi stufa individuarle manualmente, c’è un’app.

Top Nine for Instagram 2019 si collega al vostro account di Instagram e individua le foto per voi, per poi creare il collage pronto per essere condiviso. L’app pesa 39,5 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Se volete togliere il watermark vi costa 2,29 €.