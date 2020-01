Fiat Centoventi, l’auto elettrica modulare mostrata al CES 2020

Spesso capita che noi italiani siamo artefici di enormi rivoluzioni, ma non diamo merito alle nostre prodezze, focalizzandoci sui malesseri del Paese. Per esempio in ambito automobilistico FIAT è stata la prima ad integrare un impianto elettrico in un’auto (1913), i quattro freni a disco (1960), la prima a fabbricare un’auto a trazione anteriore, la prima ad usare l’iniezione meccanica. La prima a fabbricare un’auto a diesel common rail e a introdurre il freno nel pedale (1899).

FIAT è anche la prima ad aver realizzato un’auto elettrica modulare. La Fiat Centoventi ha stregato il CES 2020, attirando molta stampa specializzata. Si tratta di un’auto fortemente personalizzabile, grazie ai componenti intercambiabili mediante sistemi ad incastri.

Per esempio la plancia può essere modificata all’occorrenza spostando i componenti nell’ampio appoggio bucherellato. Anche i sedili si possono spostare e cambiare, così come si può cambiare il tetto per aggiungere un parasole oppure un vano porta valigie.

Le personalizzazioni sono centinaia. Si può cambiare il colore del tettuccio, del bumper, delle ruote e così via. Si possono cambiare gli accessori all’interno per integrare i componenti più comodi, dagli speaker bluetooth fino al portabottiglie.

Realizzata partendo dal design della 500, dovrebbe avere un comparto batterie modulare anche quello. Di base può fornire un’autonomia di 100 KM, ma con delle espansioni si può arrivare a 500 KM. Essendo modulari si possono portare con se batterie esterne, per cambiare quelle presenti e continuare il viaggio, per poi ricaricare il tutto.

Al momento la Fiat Centoventi è ancora un prototipo. Non sappiamo quando e se entrerà in produzione, così come sono misteriosi i prezzi di vendita.