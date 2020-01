2 TB di spazio cloud su Rethink Files per 10 anni

Lo spazio cloud non è mai troppo. Questo sistema ha preso il posto delle pendrive che, ormai, si vendono sempre meno. Tutti amiamo avere una copia dei nostri file nel nostro spazio online, al sicuro da ogni furto di dispositivi, hard disk che si rompono, sistemi operativi che smettono di funzionare e così via.

A tal proposito vi segnalo Rethink Files. Questo servizio cloud agisce su due fronti:

Spazio Cloud : spazio online con cifratura AES 256 bit. Lo spazio può essere usato per conservare file, ma anche per condividerli.

: spazio online con cifratura AES 256 bit. Lo spazio può essere usato per conservare file, ma anche per condividerli. Hub di servizi cloud. È possibile collegare gli account di altri servizi cloud, come DropBox e OneDrive, per gestire tutti i file sotto un unico tetto.

In pratica in una sola pagina si può gestire tutto il cloud di cui disponete. L’unico difetto è che al momento Rethink Files non ha app per computer o smartphone. Il tutto è gestito online attraverso la loro piattaforma web.

Rethink Files costa 12,99 $ al mese, ma in questa pagina potrete comprare un abbonamento di 10 anni per 49 $. Oppure un abbonamento di 3 anni per 19 $ o uno di 5 anni per 29 $. Si tratta di abbonamenti con ben 2 TB di spazio cloud.