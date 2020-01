Plash, l’app per Mac per usare un sito come sfondo

Il wallpaper, lo sfondo del desktop, è uno di quegli elementi arcaici che ancora oggi ha il suo fascino. Lo cambiamo una volta a stagione, oppure tutti i giorni. Dipende come ci sentiamo e come amiamo curare il nostro computer. Avete mai pensato di usare un sito web come sfondo?

Si può fare se userete Plash per macOS. Si tratta di un software che consente di usare una pagina web come sfondo. Per farlo dovrete inserire l’url e confermare. Se la pagina web in questione ha bisogno di autenticazioni o se volete chiudere delle finestre che nel frattempo si aprono nella pagina, come l’informativa sulla privacy, basta attivare la modalità navigazione e interagire con la stessa semplicità di un browser.

Potrete usare, per esempio, la pagina preferite per le notizie quotidiane (come questo sito), oppure l’account di Facebook, la pagina della vostra azienda, il gestionale dei clienti, il calendario di Google e tutto ciò che volete.

Nelle impostazioni potrete anche modificare la trasparenza e impostare l’intervallo di tempo per il caricamento della pagina, per avere le ultime novità.

Plash pesa 5,1 MB e si scarica gratuitamente nel Mac App Store.