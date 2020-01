Apple scansiona iCloud per scovare pervertiti e criminali

Devo ammettere di essermelo sempre chiesto. Se Apple cifra tutto, mantiene elevati gli standard della privacy degli utenti, i suoi sistemi non sono gli ideali per i criminali? In effetti sì. I messaggi sono cifrati, così come il resto dei dati. Per questo motivo le autorità chiedono da tempo una via facile per accedere ai dati degli indagati.

Mi sono anche chiesto se i pedofili non possano usare i sistemi di Apple per farla franca. A tal proposito arrivano buone notizie. La società analizza le immagini con il machine learning, consentendo di arrivare ai pervertiti.

Come comunicato da Jane Horvath, CPO di Apple (Chief Privacy Officer), la società effettua dei controlli sulla immagini per trovare quelle illegali. Non sappiamo in che modo. A quanto pare le immagini non sono cifrate, almeno non quelle caricate su iCloud Drive.

La privacy differenziale dovrebbe consentire di rendere anonimi tutti i dati, non arrivando all’utente finale. Un’altra ipotesi è la presenza di un tool speciale che con il filtro riesca a catturare tutte le immagini incriminate senza consentire l’accesso diretto dei dipendenti della società.

A quel punto ci potrebbe essere un successivo controllo umano delle immagini con un team preposto, con la seguente denuncia alle autorità. Oppure la società potrebbe aver annunciato la presenza di questo filtro solo come deterrente, per scoraggiare l’uso improprio di iCloud.

Apple si dedica alla protezione dei bambini in tutto il nostro ecosistema ovunque vengano utilizzati i nostri prodotti e continuiamo a sostenere l’innovazione in questo spazio. Abbiamo sviluppato solide protezioni a tutti i livelli della nostra piattaforma software e lungo tutta la nostra catena di fornitura. Come parte di questo impegno, Apple utilizza la tecnologia di corrispondenza delle immagini per aiutare a trovare e segnalare lo sfruttamento dei minori. Proprio come i filtri antispam nelle e-mail, i nostri sistemi usano le firme elettroniche per trovare il sospetto sfruttamento minorile. Convalidiamo ogni partita con una revisione individuale. Gli account con contenuti di sfruttamento minorile violano i nostri termini e condizioni di servizio e tutti gli account che troviamo con questo materiale verranno disabilitati.

Dichiara la società in una nota. Purtroppo non ci sono ulteriori informazioni in merito.