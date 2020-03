Combo Touch, la custodia di Logitech con trackpad per iPad

C’è grande attesa per l’arrivo della custodia Smart Keyboard di quest’anno. Si tratta della custodia con trackpad incluso per usare l’iPad Pro come un MacBook. Molto particolare anche la possibilità di tenere il tablet più alzato e simulare l’uso dell’iMac dal punto di vista del design.

I tasti sono a forbice con escursione di 1 mm. In pratica è la stessa tastiera dei MacBook. Il prezzo sarà di 339 € per la versione per iPad Pro da 11” e 399 € per la versione da 12,9”. Ma non c’è bisogno di spendere tutti questi soldi per usare il trackpad.

Grazie ad iOS 13.4, infatti, il supporto del cursore è garantito con tutte le periferiche bluetooth, sia essi mouse che trackpad. Per esempio io ho usato il nuovo puntatore con un mouse da 14 €. Questa apertura alla compatibilità con tutti gli accessori di terzi consente di avere delle soluzioni più economiche.

Logitech, per esempio, ha realizzato la Combo Touch: una custodia con tastiera e trackpad per iPad di 7° generazione. Questa custodia non è disegnata per i recenti iPad Pro, ma lascia comprendere che anche gli altri modelli di iPad possono godere della soluzione all-in-one con trackpad e tastiera.

La tastiera è retroilluminata e il supporto si inclina fino a 50°. Protegge il tablet da urti, graffi e gocce su entrambi i lati. Non manca un anello per inserire l’Apple Pencil di prima generazione.

La Combo Touch di Logitech si vende sul sito di Apple per 149,95 €. La metà della custodia di Apple.