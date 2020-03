Le app per tenersi in forma stando in casa

C’è un vecchio detto che dice “se ti alleni in casa sarai sicuramente più in forma di chi resta fermo sul divano”. Purtroppo con i recenti provvedimenti contro il COVID-19, che ci obbliga in quarantena, molti stanno facendo una vita sedentaria forzata.

C’è ancora qualcuno che va a correre, ma la stretta contro queste persone si fa sempre più presente. In Lombardia, per esempio, ora è vietato fare attività fisica se non nelle vicinanze di casa propria. Come rimanere in forma stando in casa?

Fortunatamente la tecnologia ci aiuta e le app per effettuare la propria routine di esercizi fisici sono tante. Vi indico alcuni esempi.

Adidas Training

L’ho usata per molto tempo. Integra dei piani di allenamento che non richiedono attrezzi fisici. Basta il proprio corpo, un tappetino e una parete. All’interno ci sono 180 esercizi con video in HD. La collezione Workout è gratuita, mentre gli allenamenti mirati si pagano con un abbonamento.

La cosa positiva è che l’app è compatibile anche con Apple Watch e Apple TV. Pesa 258,5 MB e si scarica dall’App Store.

Sfida 30 Giorni in Forma

Il suo titolo dice tutto. Un piano di allenamento di 30 giorni per tornare in forma. L’app permette di impostare alcuni obiettivi come braccia toniche, pancia piatta, glutei perfetti, addominali scolpiti o semplice perdita di peso.

I 5 milioni di download certificano l’utilità dell’app che contiene centinaia di esercizi, video, istruzioni e cronologia degli allenamenti.

L’app si scarica gratuitamente dall’App Store. Ha un peso di 164,5 MB. Per usarla bisogna pagare un abbonamento di 9,99 € al mese.

Nike Training Club

Quest’app è famosa, oltre per il brand Nike, per la collaborazione con Apple. La società di Cupertino ha un Apple Watch edizione Nike che integra di base l’app Nike Training Club.

All’interno ci sono 185 esercizi gratuiti, dalla forza muscolare fino allo yoga. I piani di allenamento sono flessibili, dai 15 ai 45 minuti e con diversi livelli di esperienza. L’abbonamento Plus permette di accedere a contenuti esclusivi, come gli allenamenti di Ronaldo, Michale Jordan e Serena Williams.

L’app pesa 176,9 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. L’abbonamento Plus costa 15,99 € al mese.

Freeletics

Quest’app fa uso di un sistema di comprensione delle performance per calibrare gli allenamenti. Un Coach virtuale modifica gli allenamenti in base ai risultati raggiunti. Inoltre l’app integra anche una sezione per l’alimentazione e per gli esercizi mentali.

Freeletics integra anche una community di 40 milioni di persone dove poter leggere consigli e ottenere motivazione. L’unico neo è che l’abbonamento minimo è di 3 mesi. Questi costa 34,99 €. Il peso dell’app è di 147,1 MB.

Fitness Femminile

È un’app destinata esclusivamente al pubblico femminile e mira ad un workout ad alta intensità di 7 minuti tutti i giorni, al fine di generare e mantenere tonicità nei muscoli.

L’app consente di bruciare calorie, ricevere animazioni sugli esercizi da effettuare, leggere consigli e vedere anche delle ricette di pietanze sane.

L’app pesa 166 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. L’abbonamento è di 10,49 €.

Allenamento a casa

Anche quest’app ha un nome molto esplicativo. Si concentra su esercizi da effettuare esclusivamente a casa. Ogni giorno si riceverà la notifica con gli esercizi da effettuare. Esercizi per allenare tutti i muscoli del corpo.

L’app è solo per iPhone e integra delle animazioni per comprendere gli esercizi. Pesa 236 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. L’abbonamento mensile è di 10,49 €.

Muscle Booster Fitness in Casa

Muscole Booster è interessante perché mixa gli allenamenti a casa con quelli in palestra. In pratica quando andrete in palestra in futuro potrete gestire gli allenamenti che fate a casa e quelli che fate in palestra in un’unica app.

Una volta impostato l’obiettivo, si ottiene un programma base di 60 giorni. I programmi vengono aggiornati in base ai progressi. All’interno più di 400 esercizi spiegati.

L’abbonamento è però costoso: ben 10,49 € alla settimana. L’app pesa 96,4 MB e si scarica gratuitamente.

Seven

È il classico workout da 7 minuti giornalieri, per bruciare calorie e tonificare il corpo. Anche in questo caso troviamo circa 200 esercizi a corpo libero per allenarsi in casa.

Anche per Seven è richiesta la classica fee di 10,99 € al mese. L’app pesa 301,4 MB e si scarica gratuitamente.