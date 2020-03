iOS 14: potremo sapere se una persona non è in un certo luogo all’ora stabilita

Lo scorso anno, con iOS 13, Apple integrò l’app Find My iPhone con Trova Amici. In pratica con un’unica app ora è possibile vedere sulla mappa i propri amici e i propri dispositivi. Spesso questa funzione è usata in famiglia per sapere dove sono i figli o i propri genitori.

In iOS 14, dichiara 9to5mac che ne avrebbe una beta, ci saranno ulteriori sviluppi per quest’app. Find My in Italia si chiama Dov’è e permette di attivare delle notifiche ad eventi precisi. Per esempio possiamo ricevere una notifica se una persona dell’elenco si avvicina ad una determinata zona.

Utile per esempio per sapere se un parente è rincasato oppure se è arrivato sano e salvo al lavoro. In iOS 14 sarà possibile attivare una notifica anche quando non arriva ad un determinato luogo ad una determinata ora.

Questa opzione sarà molto utile per i genitori per ricevere una notifica se i propri figli non saranno a scuola all’ora stabilita, e scoprire eventuali tentativi di marinare la scuola. Ma anche per sapere se un familiare non è tornato a casa nell’ora stabilita.

Inoltre Apple integrerà una nuova modalità AR che permetterà, oltre di vedere gli oggetti su una mappa, di ricevere un’indicazione visiva con la realtà aumentata. Da qualche tempo si vocifera dell’arrivo di bottoni intelligenti, chiamati AirTag, per vedere gli oggetti attorno a se e ritrovarli.

È probabile che i dispositivi di Apple siano già abilitati a questa tecnologia e gli AirTag consentono di aggiungerla agli oggetti che vogliamo, come borse e chiavi.