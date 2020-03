Disney Plus è ora disponibile in Italia, ecco le app

Lo abbiamo atteso per mesi. Dallo scorso anno, quando il servizio approdò in alcuni paesi selezionati. Ora Disney+ è finalmente disponibile anche in Italia e possiamo accedervi già da subito.

Il servizio di streaming video di Disney debutta con 500 film e 7000 puntate di serie TV di vario genere. All’interno il catalogo di tutte le aziende del gruppo: Disney classici, Pixar, Muppets, Marvel, Lucas Film, National Geographic e la 21st Century Fox.

Troverete, per esempio, tutte le stagioni dei Simpson, tutti i film Marvel, tutti i classici Disney, tutti i cartoni animati di Topolino, Winnie the Pooh, il famoso Mandalorian e molto altro. Per il prossimo anno arriveranno altre 25 serie esclusive, altri 2.500 episodi, altri 120 film e molto altro.

Ma veniamo alle app. L’app per iPhone, iPad e Apple TV si scarica nell’App Store. Pesa 226,7 MB e ovviamente è gratuita. L’app per Android si scarica qui. Inoltre è disponibile per Fire Stick, Smart TV di LG WebOS e Samsung Tizen, PlayStation 4, Xbox One, FireTV, Chromecast e altre piattaforme.

Vi ricordo che ogni account permette fino a 4 streaming contemporaneamente e si possono aggiungere fino a 10 dispositivi. Per cambiare i dispositivi bisognerà contattare l’assistenza Disney. Si possono creare fino a 7 profili diversi.

Disney+ è disponibile gratuitamente per 7 giorni, poi bisognerà pagare un abbonamento mensile di 6,99 € o annuale di 69,99 €. Per ulteriori informazioni c’è la pagina ufficiale.