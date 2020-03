Google Podcasts ora è disponibile per iOS

I podcast sono sempre più utilizzati. Dagli ultimi dati di Voxnest abbiamo visto che questo fenomeno, soltanto lo scorso anno, ha visto raddoppiare le sue cifre in Italia, passando da 27 milioni di podcast ascoltati nel 2018 a 55 milioni nel 2019. Voi ne fate uso?

Io quotidianamente. Inizialmente per ascoltarli usavo l’app Podcast di Apple. La sincronizzazione con iCloud non era delle migliori e le funzioni troppo basilari. Così nel tempo sono passato a Overcast, anche se questi non ha la sua versione per Mac (al momento).

Da oggi c’è anche un’altra alternativa: Google Podcast. Il servizio, già disponibile per Android, ora ha la sua versione per iOS. Questa consente di iscriversi ai propri podcast preferiti, vedere i programmi più popolari, gestire le iscrizioni, scaricare le puntate offline e avere il supporto di Google Assistant.

L’app è solo per iPhone, quindi Google Podcast non può essere gestito dall’Apple Watch. Nel Mac può funzionare dal browser. Il suo peso è di 48 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.