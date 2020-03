La Apple Magic Keyboard con trackpad si può già preordinare su Amazon

Esteticamente ricorda molto il modello precedente. La Magic Keyboard di quest’anno, la tastiera con trackpad per iPad Pro, ricorda il modello Folio che è privo di trackpad. I designer della società di Cupertino hanno però avuto questa idea.

Visto che lo schermo prima appoggiava sulla custodia stessa prendendo un’angolazione in direzione degli occhi, in virtù dell’arrivo del trackpad hanno pensato di alzare lo schermo con uno stand regolabile per recuperare spazio sulla superficie che appoggia sulla scrivania.

Il risultato è molto gradevole. Una custodia che in fase di utilizzo trasforma l’iPad Pro in una sorta di iMac.

I tasti della nuova Apple Magic Keyboard sono stati migliorati. Hanno un meccanismo a forbice con escursione di 1 mm. In pratica è la stessa tastiera che si trova nei recenti MacBook Air e MacBook Pro. È anche retroilluminata, proprio come nei portatili.

Munita di porta USB-C, per ricaricare l’iPad mentre lo si utilizza o per collegare accessori esterni, una volta chiusa protegge lo schermo del tablet. Aperta consente di regolare l’angolazione dello schermo di 130 gradi.

Compatibile con gli iPad Pro 2018 e iPad Pro 2020, si può già preordinare su Amazon. La spedizione partirà dal 30 maggio 2020. Il prezzo è di 339 € per la versione da 11” e 399 € per la versione da 12,9”.