Apple compra l’app Dark Sky per le API sul meteo

Forse non conoscete l’app Dark Sky. Questo perché l’app non era in vendita in Italia. Si tratta di un’app per il meteo con una buona base dati. L’app fornisce informazioni base, ma anche allerte meteo come le possibilità di pioggia imminente e così via.

Dark Sky é utilizzata anche da altre app mediante l’acquisto delle API e credo che siano proprio queste ad aver attirato l’interesse di Apple. La società di Cupertino ha infatti acquistato Dark Sky.

La software house del meteo ha spiegato, in un post, che gli utenti iOS potranno continuare ad usare e anche acquistare l’app come sempre. Gli utenti Android, invece, potranno continuare a farlo fino all’1 luglio. Chi ha comprato un abbonamento riceverà un rimborso.

Chi ha comprato l’uso delle API, invece, potranno usarle fino alla fine del 2021. Quindi hanno tutto il tempo per integrare servizi alternativi per permettere alle loro app di poter funzionare in futuro.

Probabilmente la società di Cupertino integrerà le API di Dark Sky nella sua app meteo e farà lavorare il team di sviluppatori al suo progetto. Non sappiamo a quanto ammonta il valore dell’acquisizione.