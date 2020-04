Facebook Messenger è ora anche per Mac

È molto diffuso per via della diffusione di Facebook, ma personalmente non ho mai amato Facebook Messenger per le questioni di privacy. Si tratta del servizio di messaggistica di Facebook che funziona con tutti i contatti presenti nel proprio profilo.

Ora il servizio ha anche la sua app per Mac. Facebook Messenger per macOS è disponibile da subito. A differenza di WhatsApp, appartenente allo stesso gruppo aziendale, non richiede il collegamento al telefono con QR Code, ma basta fare login con il proprio account Facebook.

Facebook Messenger per Mac supporta foto, video e altro come la versione per iOS. C’è anche la dark mode se preferite questa modalità. Si può anche chiamare e videochiamare come accade con la versione da browser.

Facebook Messenger per Mac pesa 106,2 MB e si scarica gratuitamente dal Mac App Store.