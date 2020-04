Un video di Apple rivela l’AirTag

Secondo voci di corridoio stanno per arrivare nuovi prodotti da parte di Apple. Forse oggi o nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’iPhone SE di seconda generazione. Ma non è di questo di cui voglio parlarvi. Voglio parlarvi di un altro prodotto anche esso probabilmente imminente: l’AirTags.

Si tratta dei localizzatori di Apple da aggiungere a chiavi, zaini e altro per ritrovarli nell’app Dov’è. Questi bottoni intelligenti dovrebbero arrivare a breve. Dopo aver trovato del codice che ne faceva riferimento, ora arriva una conferma da Apple stessa.

In un recente video, che spiega come cancellare i dati dall’iPhone in modo sicuro, in uno degli screenshot appare l’opzione per disconnettere l’iPhone dagli AirTags. Prodotto per l’appunto non ancora presentato.

Apple ha fatto poi eliminare il video da YouTube, confermando la sua originalità e confermando che il sistema esiste. Video che abbiamo fatto a tempo a caricare altrove per vederlo lo stesso.

Al momento conosciamo poco degli AirTags. Sappiamo che sarà possibile individuarli in iOS. Grazie alla realtà aumentata dovremmo avere graficamente una freccia che indica dov’è l’oggetto che stiamo cercando, permettendoci di dirigerci verso la direzione dove si trova.

Non resta che attenderne l’ufficializzazione.