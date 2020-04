4Books, l’app dove trovare i riassunti dei migliori libri di business

4Books si ispira al progetto di getAbstract, nato nel 1999, ma lo porta in chiave italiana. Si tratta di un servizio molto interessante che riassume i migliori libri di business, crescita personale, psicologia e altro per renderli assimilabili in circa 20 minuti.

In pratica il team di 4Books ogni mese pubblica il riassunto di 4 libri di business di recente uscita, a cui si aggiunge quello di un best seller. Una sorta di bigino. Ogni contenuto è disponibile sotto forma di ebook ma anche in formato audio libro per ascoltare il riassunto come un podcast mentre si è in giro.

Sappiamo tutti che i libri di business o i saggi a volte tendono ad essere ridondanti. Molti autori a volte ripetono lo stesso argomento più volte nel corso delle pagine per due motivi: 1) per ottenere un libro più voluminoso e quindi apparire più completo nella percezione dell’utente; 2) perché a volte i lettori leggono i singoli capitoli e non il libro per intero, quindi spesso si tende a ripetere gli argomenti dove servono per evitare di perderli.

4Books evita tutto questo andando al sodo. Gli iscritti al servizio possono leggere ciò che veramente conta di un libro evitando tutto il superfluo. Questo consente di apprendere la “lezione” che quel libro vuole impartire.

Io ho provato l’app per iOS e funziona molto bene. All’interno del catalogo ci sono decine di libri già riassunti e ogni mene se ne aggiungono di nuovi. Questi sono divisi per argomenti. Ogni libro è rappresentato da una scheda. È possibile scaricarlo per la lettura offline, inserirlo nella pagina dei preferiti e avere il collegamento al libro cartaceo.

L’esperienza utente è studiata per bene. Le informazioni sono chiare da leggere e il collegamento all’audiolibro, che usa il player di base di iOS, consente di gestire la riproduzione anche dall’Apple Watch.

All’interno dell’app c’è anche una sezione chiamata TheUpdate. Si tratta di pillole di informazioni di settore aggiornate quotidianamente. Inoltre una pillola audio settimanale riassume le notizie più importanti della settimana.

4Books è molto interessante per chi è interessato di business, marketing, social media, psicologia, crescita personale, startup e altro. Avere i riassunti dei libri permette di saperne sicuramente di più e di avere argomenti sempre freschi da snocciolare ai meeting o alle cene con gli amici.

Il servizio è accessibile dall’apposita app mobile, o dal sito web. I primi 15 giorni di servizio sono gratuiti, poi si paga 9,99 € al mese o 99,99 € all’anno per accedere a tutto il catalogo.