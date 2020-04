Blink Mini, la nuova videocamera economica di Amazon

Blink è un brand di Amazon. Si tratta di una linea di videocamere di sicurezza. Il recente modello, il Blink Mini, ha tutte le funzioni chiave ed è offerto ad un prezzo contenuto. Si tratta di una videocamera da interni per monitorare un ambiente da remoto.

Il Blink Mini ha una risoluzione full HD a 1080p. Va collegato ad una presa di corrente e si gestisce mediante l’app Blink Home Monitor. Tra le caratteristiche chiave abbiamo:

Audio bidirezionale.

Sensore ad infrarossi per vedere al buio.

Rilevamento dei movimenti.

Il sistema non ha una memoria interna, ma si può attivare un servizio di abbonamento cloud dedicato che costa 3 € al mese (o 30 € all’anno). In alternativa si può comprare un dispositivo non ancora disponibile, il Blink Sync Module 2, che permette di archiviare in locale i filmati mediante una pendrive.

Il Blink Mini può essere collegato anche ad altre videocamere della stessa linea per monitorare più ambienti della casa o dell’ufficio. Non ha il riconoscimento dei volti e una batteria interna, ma supporta Alexa e si collega agli Echo muniti di display.

Il dispositivo si può prenotare da subito su Amazon. Il prezzo della singola unità è di 39,99 €, ma esiste anche il kit da 2 unità venduto per 74,99 €. Le spedizioni partiranno dal 13 maggio.