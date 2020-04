Watchsmith, l’app che cambia la complication nell’Apple Watch in base all’ora del giorno

Nonostante il sistema operativo dell’Apple Watch sia arrivato alla sua sesta versione, in procinto di arrivare alla settima, il livello di personalizzazione delle watchface è ancora al minimo. Gli sviluppatori non possono creare i loro quadranti e posizionare le complicazioni dove vogliono.

Per questo motivo ogni app che permette un minimo di personalizzazione sembra oro colato. Watchsmith è tra queste. È un’app che fornisce essenzialmente una o più complicazioni, da posizionare nello smartwatch di Apple. La particolarità è che questa complicazione può variare in base all’ora del giorno.

Di base l’app ne ha alcune proprietarie, di cui una parte accessibile solo se si sottoscrive un abbonamento. Al di là dell’uso improprio del business model dell’abbonamento, l’app appare un po’ macchinosa. Segno che l’esperienza utente poteva essere gestita un po’ meglio.

Ovviamente non potendo accedere alle complication di altre app, tra cui quelle di base, Watchsmith integra solo quelle proprietarie. Ce ne sono alcune per il meteo, altre per il calendario, altre per la percentuale di batteria e così via. Al momento tra complication e loro personalizzazioni ci sono 50 combinazioni disponibili.

Lo sviluppatore dichiara di lavorare su nuove complication per il futuro. Ricordatevi sempre che queste non collegano le app originali di watchOS, ma alle micro app in Watchsmith. Per esempio la complication del calendario rimanda ad un calendario di Watchsmith, quella del workout a un workout di Watchsmith e così via.

L’app pesa 17,3 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. L’abbonamento costa 1,99 € al mese o 21,99 € all’anno.