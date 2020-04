Facebook lavora a Kit, un’app per usare Messenger su Apple Watch

C’era un tempo in cui le grandi aziende sembravano molto interessate all’Apple Watch. Ad oggi potrebbero esserci molte più app per lo smartwatch di Apple, se solo l’azienda rendesse pubbliche le unità in circolazione, in modo da consentire alle aziende di software di poter creare delle proiezioni sulla quantità di persone raggiungibili.

Facebook sta lavorando, solo ora, ad un’app simile a quella del Messenger già disponibile per watchOS. Il progetto si chiama KIT (Keep In Touch) e al momento è disponibile solo in Canada. Si tratta di un’app che permette di rimanere in contatto con gli amici più stretti.

Disponibile nell’App Store per Apple Watch, quindi non ha una companion app per iOS, KIT prevede il login in Facebook mediante un QR Code da inquadrare con l’iPhone. Dalla pagina che si aprirà potremo indicare i contatti più stretti con i quali interagire su Messenger.

Potremo mandare loro testi, messaggi vocali, emoji, la propria posizione e così via. L’app è firmata NPE Team che è un gruppo di ricerca interno di Facebook. Non sappiamo se sono in arrivo altre app per Apple Watch di Facebook dallo stesso team.