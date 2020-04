Satechi ha realizzato un caricabatterie ad induzione per AirPods Pro

Satechi ha dalla sua la ricerca nel design e la qualità dei materiali. La società di recente ha proposto un accessorio che va a coprire quelle persone che hanno bisogno di ricaricare le loro AirPods Pro con l’iPad Pro.

Il caricatore in questione risolve l’esigenza di ricaricare gli auricolari di Apple, la cui custodia usa la porta Lightning, utilizzando la porta USB-C del tablet. L’ampiezza del piano di appoggio è stata pensata proprio per le AirPods Pro.

Grande 5,8 x 4,44 x 1,22 centimetri, ha un peso di 34 grammi. La potenza di ricarica è di 5 watt e volendo lo si può utilizzare anche con un MacBook. Il prezzo previsto per la vendita è di 29,99 dollari.

Al momento non si hanno informazioni sulla vendita in Italia. Probabilmente la società utilizzerà Amazon come sistema di distribuzione nel nostro Paese.