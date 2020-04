Ora i servizi di Apple sono accessibili in più paesi

Vendere servizi è estremamente più semplice che vendere prodotti. Non bisogna trovare dei distributori locali, non bisogna sottostare ai dazi, si inquina molto meno, i servizi sono scalabili e il margine è molto superiore alla vendita di cose fisiche. Per questo motivo Apple sta investendo molto sui servizi e la loro diffusione.

Come ha comunicato la società ieri, infatti, ora riesce a servire ben 175 paesi diversi sui 208 presenti nel mondo (196 se consideriamo solo quelli riconosciuti). Nello specifico App Store, Apple Arcade, Apple Podcast e iCloud ora è disponibile in 20 paesi in più:

Africa : Cameroon, Costa d’Avorio, Congo, Gabon, Libia, Morocco, Rwanda e Zambia.

: Cameroon, Costa d’Avorio, Congo, Gabon, Libia, Morocco, Rwanda e Zambia. Asia-Pacific : Maldive e Myanmar.

: Maldive e Myanmar. Europe : Bosnia e Herzegovina, Georgia, Kosovo, Montenegro e Serbia.

: Bosnia e Herzegovina, Georgia, Kosovo, Montenegro e Serbia. Medio Oriente : Afghanistan e Iraq.

: Afghanistan e Iraq. Oceania: Nauru, Tonga e Vanuatu.

Apple Music, invece, si allarga a 52 nuovi Paesi. Quelli elencati in precedenza (esclusi Nauru e Afghanistan) a cui si aggiungono:

Africa : Algeria, Angola, Benin, Chad, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzania e Tunisia.

: Algeria, Angola, Benin, Chad, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzania e Tunisia. Asia-Pacifico : Bhutan.

: Bhutan. Europa : Croazia, Islanda e Nord Macedonia.

: Croazia, Islanda e Nord Macedonia. America Latina : Bahamas, Guyana, Jamaica, Montserrat, St. Lucia, St. Vincent e Grenadines, Suriname, Turks e Caicos e Uruguay.

: Bahamas, Guyana, Jamaica, Montserrat, St. Lucia, St. Vincent e Grenadines, Suriname, Turks e Caicos e Uruguay. Medio Oriente : Kuwait, Qatar e Yemen.

: Kuwait, Qatar e Yemen. Oceania: Isole Salomone.

L’App Store è presente in 175 nazioni, così come Apple Podcast e iCloud. Questo significa che tutte le app sviluppate attorno questi servizi potranno accedere ad un numero di persone maggiori e allargare il bacino di utenti.