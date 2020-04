Lucidchart, un’ottima app per i diagrammi in iOS

I diagrammi sono la cosa che unisce di più il modo di pensare umano a quello delle macchine. Sono uno strumento molto usato e valido per pianificare le attività, comprendere come far funzionare un’app, creare organigrammi, spiegare come funziona un sistema e così via.

Probabilmente nella vita vi siete trovati nell’esigenza di crearli. L’obiettivo è poterli realizzare facilmente, modificarli altrettanto facilmente e avere tutti gli strumenti necessari. Magari in mobilità, utilizzabili direttamente dall’iPhone o dall’iPad.

A tal proposito vi segnalo Lucidchart. Si tratta di una delle app migliori per creare diagrammi da iOS. Il sistema fornisce moltissimi strumenti, tra cui l’uso di elementi grafici già organizzati già per argomento. Per esempio potrete usare la simbologia ufficiale di AWS, Google Cloud Platform, Cisco e così via.

L’app permette di creare diagrammi ed esportarli facilmente in PDF o PNG. Inoltre integra alcuni template già disponibili e pronti per essere popolati.

L’account gratuito fornisce 25 MB di spazio. Se avete bisogno di più spazio o funzioni Pro, come i diagrammi sui quali lavorare a più persone e l’esportazione verso Visio, avrete bisogno di un abbonamento mensile. L’account gratuito permette di realizzare 5 diagrammi e usare 60 oggetti per ogni diagramma. Il prezzo dell’abbonamento è di 6,99 € al mese.

Lucidchart è nell’App Store. Pesa 82.3 MB e si scarica gratuitamente. Funziona su iPhone e iPad.