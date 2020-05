Intel compra l’app Moovit per 900 milioni di $

Chi vive nelle grandi città avrà sicuramente Moovit nel suo smartphone. Si tratta di una delle app più complete ed efficaci per prendere i mezzi pubblici. A Milano è praticamente un must have per essere informati sui percorsi migliori e le percorrenze.

Fondata nel 2012 in Israele, con un investimento iniziale da 3,5 milioni di $, la startup è stata recentemente acquistata da Intel per ben 900 milioni di dollari. Si tratta di una delle exit più profittevoli degli ultimi anni.

Moovit ha raggiunto 800 milioni di utenti in 102 paesi diversi, coprendo oltre 3.100 città con le informazioni sui trasporti. L’app offre tempi reali di attesa, la guida assistita per muoversi tra i vari cambi, leggere le informazioni sullo stato dei servizi e molto altro.

È probabile che Intel utilizzerà i dati raccolti sulla mobilità per sviluppare servizi di guida autonoma e smart city. Una delle soluzioni che Intel starebbe pensando è quella dei robotaxi: auto autonome che dovrebbero debuttare nel 2030. La speranza è che le funzioni attuali restino e siano valorizzate nel tempo.