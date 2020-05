Viamaker, l’app per editare video di Tik Tok è disponibile in iOS

Devo ammettere che nell’ultimo periodo mi sto facendo prendere un po’ da TikTok. Questo social network di origini cinese riprende, in pratica, quello che era Vine nei tempi d’oro. Micro video di pochi secondi che cavalcano meme, curiosità, idiozie e molto altro. Una sorta di intrattenimento per chi si distrae facilmente e vuole il contenuto in una decina di secondi.

Sto anche pensando di curare un canale nuovo, ma sto riflettendo sui tipi di contenuti. Nel frattempo arriva un software che aiuta a realizzare i video. Gli ideatori dell’app di TikTok, infatti, hanno realizzato un editor di video per ottenere video al volo.

Viamaker consente di editare tracce, applicare effetti, transazioni, musiche, sticker e molto altro, al fine di ottenere un video in HD o Full HD in formato verticale. Pronto per essere condiviso su TikTok oppure su altri social network, come Instagram.

Utilizzandolo mi ha dato l’impressione di essere una versione semplificata di Videoleap. La cosa positiva è che Viamaker è gratuito e senza abbonamenti, quindi nessuno vi tedierà per farvi spendere soldi.

L’app pesa 124,8 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Funziona sia negli iPhone che negli iPad.