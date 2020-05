Mettiamo una Lamborghini in salotto con la realtà aumentata

Chi non vorrebbe permettersi una Lamborghini? Quest’auto è uno status symbol da decenni. È l’auto per chi deve dimostrare di avercela fatta. Chi è riuscito ad arricchirsi così tanto da potersi permettere un’auto costosa quanto un appartamento e usarla per andare in giro.

L’ultimo modello, la Huracàn Evo RWD Spyder, ha nel motore 610 cavalli e raggiunge i 324 km/h. Scatta da 0 a 100 in 3,5 secondi. Può essere vostra per appena 175.000 €. Il bollo auto vi costerà circa 2.000 € l’anno, per non parlare del pieno di benzina.

Potreste allora cadere nella tentazione di andare in una concessionaria e far finta di essere interessati, solo per sedervi sui suoi sedili e farvi qualche foto. Ma sapete come sono fatti gli addetti alle auto di lusso: comprendono chi non ha una carta di credito Centurion a chilometri di distanza. Quindi probabilmente potrebbero guardarvi strano e spingervi ad andarvene il prima possibile per non perdere altro tempo.

Oppure potrete piazzarvi una Lamborghini in salotto, o nel viale di casa, e fotografarvi con calma. È ciò che si può fare con la realtà aumentata. Il nuovo sito web della Huaràcan consente di visualizzare una Lamborghini in scala 1:1 con il vostro iPhone e iPad.

Potrete allontanarvi e avvicinarvi agli interni ed esterni dell’auto per guardare il tutto prendendovi tutto il tempo che serve. Potrete anche farvi un bel selfie con la macchina accanto oppure ascoltare il rombo dei motori con l’audio multicanale 8D. Basta indossare delle cuffie. Tutto gratis.