Book Track, per tracciare i libri letti o che si vuole leggere

L’app Libri di Apple integra la funzione che permette di creare una categoria di libri che si possiede e che si vuole leggere in breve tempo. C’è anche quella che permette di vedere i libri già letti. Se vogliamo comprare dei libri possiamo scaricare gli estratti. Questi potrebbero rappresentare i libri che compreremo in futuro.

Se non volete usare l’app Libri in generale e tenere traccia anche di quelli letti offline, magari perché ne avete una copia di carta, vi segnalo l’app Book Track. Realizzata da Simone Montalto, l’app è un tracker di libri.

Le sezioni principali sono due: libri letti e quelli che si vuole leggere. Per ognuno si possono aggiungere dei tag, scrivere un commento, leggere la sinossi ed esportare tutta la lista in PDF o CSV.

Book Track pesa 7,8 MB e si scarica per 3,49 € dall’App Store. Non è un’app completamente Universal, quindi se volete la versione per Mac dovrete acquistarla separatamente per 3,49 € nel Mac App Store.