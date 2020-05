Copertina Magic Cases, la custodia della custodia dell’iPad

La copertina della mia copertina è una mia copertina potremmo dire senza un briciolo di senso. Il fatto è che la Magic Keyboard di Apple, la custodia con tastiera per iPad Pro, costa 339 €. Non pochi. Costa quasi quanto un iPad base.

Quindi una custodia per iPad Pro costa quasi quanto un iPad. Per questo motivo qualcuno ha avuto l’idea di proteggerla. Sembra un po’ un paradosso: un accessorio nato per proteggere il tablet a sua volta potrebbe essere protetto da una custodia. Come una sorta di gioco di matrioske.

È nato quindi Copertina Magic Cases: la custodia per Magic Keyboard per iPad Pro. Si tratta di una copertura che ricorda le moleskine. Una volta coperta la custodia per iPad, questa seconda custodia protegge da graffi e urti. Inoltre protegge l’Apple Pencil che con la Magic Keyboard resta alla mercé degli imprevisti.

Dal peso di quasi 200 grammi, la Copertina Magic Cases ha anche un elastico per chiudere il tutto in modo sicuro. Il prezzo di vendita è di 89,95 dollari. Le spedizioni partiranno dal 24 maggio dal sito del produttore.