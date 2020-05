AR Copy Paste, l’app che rende virtuali gli oggetti reali

Mettiamo state creando delle slide e dovete inserire al loro interno l’immagine di un prodotto che avete sulla scrivania. Come fate? Personalmente farei una foto, poi scontornerei l’oggetto con un’app di photo editing, tipo Pixelmator, per poi inserirla in formato PNG nella slide.

Questo ovviamente richiedere del tempo. C’è chi ha però creato un’app che velocizza tutto questo processo. Lo sviluppatore Cyril Diagne ha realizzato AR Copy Paste. Si tratta di un’app che come uno scanner cattura l’oggetto che vi serve nel mondo reale, scontorna il tutto e lo rende disponibile per incollarlo nel computer.

È una sorta di copia e incolla da mondo reale a mondo virtuale. L’app può funzionare con diverse applicazioni, come Photoshop, Sketch, Keynote, Illustrator e così via. Promette di velocizzare molto il lavoro di digitalizzazione degli oggetti.

Al momento è in versione beta. Nel sito dello sviluppatore potete fare richiesta di accesso alla beta. Lui deciderà se accettarlo. Il codice è comunque su GitHub. Quindi se avete un account da sviluppatore e Xcode potrete eseguirlo nel vostro smartphone.