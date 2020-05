Coolors, l’app per iOS che aiuta a trovare la paletta colore giusta

Il potere e la magia di una color palette efficace. È uno dei super poteri che un buon creatore di contenuti deve acquisire con il tempo. E non sottovalutate mai questo aspetto. Scegliere i colori giusti in una slide, un testo, un banner, una foto da pubblicare su Instagram o semplicemente una composizione in un negozio è fondamentale. Ne decreta l’efficacia.

Avere una buona palette colore è fondamentale almeno quanto avere una giusta luminosità in una foto o in un video. Ma c’è qualcosa che potrebbe aiutarci in questo compito? La risposta è sì. Ci sono tanti servizi che aiutano ad compilare la palette in automatico.

Uno di questi servizi è Coolors che dal suo sito web ha generato oltre 1 milione di palette. Ora il sito ha realizzato anche un’app ufficiale per iOS. L’app permette di:

Generare una palette di 5 colori.

Ricevere il codice dei colori.

Esportare le palette in PDF o file immagine.

Importare una foto, selezionare un colore nell’immagine e ottenere la palette colori presente nella foto.

Osservare le palette colore già creata da altri artisti.

Creare collage di foto con le relative palette colore.

Ricordate che il primo colore nell’elenco è di solito quello usato come principale, ne segue uno secondario da associarvi per creare contrasto. Il 3° è quello che deve fare da sfondo, mentre il 4° è quello per i testi. L’ultimo è di solito un colore di transizione per aree secondarie.

Coolors pesa 14,7 MB e si acquista per 3,49 € dall’App Store. Non richiede abbonamenti. Funziona negli iPhone, iPad e persino Apple Watch.