Usage, l’app che ti dice come usi le risorse hardware di iPhone e iPad

Il controllo dell’uso dell’hardware può a volte diventare una mania. Avendo i dati sott’occhio si controlla costantemente quanta CPU si sta consumando, quanta memoria RAM è occupata e così via. A volte, però, può essere utile per scoprire se c’è un uso eccessivo di risorse.

Per Mac uso personalmente iStat Menu, che tra l’altro trovate in sconto in un recente bundle. Per iOS c’è Usage. Si tratta di un’app che consente di sapere come si utilizzano alcuni elementi hardware, come:

La quantità di CPU usata.

La quantità di memoria di storage e di memoria RAM.

L’uso del traffico dati.

La carica della batteria.

L’app, inoltre, permette di leggere le informazioni tecniche sul dispositivo e visualizzare grafici. Pagando 2,29 € si può anche avere uno strumento che confronta le caratteristiche del proprio modello con quelle di altri iPhone.

Usage pesa 6,8 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Funziona su iPhone e iPad. Integra anche un widget per visualizzare l’uso delle risorse in tempo reale.