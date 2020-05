Apple vince un premio per lo spot Bounce

È passato un anno dalla messa in onda di Bounce: uno spot pubblicitario dedicato alle AirPods. Giusto in tempo per vincere un riconoscimento. Durante la 99° edizione dell’ADC (Art Director’s Club), infatti, lo spot ha vinto il premio nella categoria Best of Discipline, con due Gold Cube.

Nel video si vede un uomo alzarsi il mattino per affrontare il caos della città. Nel farlo indossa le sue AirPods. Questo gli consentono di affrontare il grigio della città con uno spirito nuovo. La musica cambia lo scenario.

Nello specifico tutto diventa elastico, consentendo all’uomo di saltare da una parte all’altra dando sfogo al ritmo, alla voglia di movimento.

Creato dalla TWBA/Media Arts Lab, partner storico di Apple nel settore pubblicitario, utilizza il brano “I Learnt Some Jazz Today”.

In passato la società vinse altri premi nel settore pubblicitario con i dispositivi musicali. Per esempio con Welcome Home dove, più o meno con la stessa logica, una ragazza allargava i confini delle pareti di casa con la musica erogata dal suo HomePod.