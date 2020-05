Yoink, un cassetto tra iOS e macOS

Ci sono alcune cose che non sappiamo dove buttare. A me è capitato la volta scorsa con dei link a dei siti che in realtà non mi servivano sul momento, ma che potrebbero essere utili a tempo debito. Oppure mi è capitato con del testo in copia&incolla o con delle foto che al momento non mi servono, ma potrebbero servire per futuri articoli.

Dove mettere tutta questa roba? C’è qualcuno che ci ha pensato ed è nata l’app Yoink. Quest’app è una sorta di cassetto dove conservare tutto ciò che non ci serve subito, oppure che dobbiamo spostare da una parte all’altra. Potremmo definire Yoink una sorta di AirDrop differito.

In pratica se avete un file, un testo, una foto, un link e così via che volete conservare o spostare tra app e dispositivi, Yoink e ciò che fa al vostro caso. L’app funziona in iOS, iPadOS e macOS e, grazie ad iCloud, sincronizza gli elementi che inserite al suo interno.

In macOS funziona mediante un cassetto che appare e scompare al lato dello schermo, dove potrete inserire i file da trascinare fuori quando vi servono. In iOS e iPadOS l’app funziona con lo Slide Over. Potrete farla fluttuare sullo schermo per inserire o estrarre oggetti con il drag&drop.

Al suo interno potrete anche creare delle cartelle dove inserire più oggetti. Per esempio io ne ho creato una chiamata URL dove inserisco delle pagine web che non mi servono subito ma che potrebbero servirmi in futuro.

L’app permette anche il download dei file (si integra con l’app File) e ha una tastiera virtuale con la quale si possono richiamare velocemente gli elementi. L’app supporta inoltre Handoff, Siri Shortcuts, ha un widget e si integra in Spotlight.

La versione per iOS/iPadOS costa 6,99 € e si scarica nell’App Store. La versione per macOS costa 8,99 € e si scarica dal Mac App Store.