Sticky Password Premium, un abbonamento a vita a questo gestore di password

Pare che gli esperti del settore stiano lavorando per eliminare l’uso delle password in rete. La FIDO Alliance, per esempio, mira a diffondere il “Login with Fido” per consentire di accedere ovunque usando i sensori biometrici del proprio dispositivo.

Prima di allora dobbiamo imparare a gestire le nostre password e soprattutto avere una password diversa per ogni servizio. A tal proposito ci aiutano i servizi di generazione e gestione delle password. Uno di questi è Sticky Password che ha un client per Mac, iOS, Windows e Android.

In Sticky Password potrete creare le password per ciascun servizio e salvarle in modo sicuro. Potete anche decidere se salvarle localmente nel dispositivo che utilizzate, oppure se sincronizzarle con il cloud tra i vari dispositivi.

Il servizio si può usare gratuitamente senza sincronizzazione. Se volete l’account Premium c’è un’offerta che posso segnalarvi. Il Premium consente la sincronizzazione delle password, la condivisione sicura e il supporto prioritario.

Normalmente l’abbonamento costa 26,95 € l’anno, ma in questa pagina troverete un abbonamento a vita per 19,99 $. L’abbonamento vale per una singola persona ma su infiniti dispositivi.