Il cavo USB-C d’oro di Anker

Anker è una società cinese realizzata da un ex ingegnere di Google. Il suo brand e il suo catalogo di accessori per smartphone e tablet è cresciuto così tanto da portare il suo valore a oltre 1 miliardo di $.

Per festeggiare Anker ha realizzato un cavo tutto d’oro. Si tratta del PowerLine+ Special Edition Gold Design. È un cavo che su una estremità ha la porta Lightning e dall’altro ha una porta USB-C.

Il prezzo previsto per la vendita è di 99 $. Al momento non è presente nello store italiano. Probabilmente se lo comprerete, più del furto dell’iPhone che è tracciabile con il GPS, dovreste temere il furto del cavo. Inoltre io non lo presterei in giro così facilmente.

Lungo 1,8 metri, il cavo può essere piegato 35.000 volte senza rompersi. Ovviamente è garantito a vita, quindi se dovesse rompersi Anker ve lo sostituisce gratis (prima dovete inviare indietro quello vecchio).

Se per voi non è necessario l’oro, trovate la stessa versione ma in materiali ben più umili su Amazon. Il prezzo della versione standard è di 9,99 € ed è garantita per 56.000 piegamenti.