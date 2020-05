MusicSmart, l’app che ti dice molto in riguardo gli album musicali

Ci sono intere trasmissioni televisive e radiofoniche che raccontano la storia dietro ai brani musicali. Per esempio come fa il podcast Mi Minore. A volte capita di voler sapere di più di un brano musicale quando ci piace.

Vorremmo sapere chi è l’autore, il compositore, i nomi delle persone che hanno suonato gli strumenti musicali, l’anno di uscita, se il brano è apparso in altri album e soprattutto la storia dietro una canzone.

Tutte informazioni che possono essere ricavate mediante l’app Music Smart. L’app usa diverse fonti per popolare le tabelle di ogni album, brano e artista. Nello specifico utilizza la stessa Apple Music (unico servizio supportato dall’app), Genius, TheAudioDB e MusicBrainz.

Music Smart permette di sapere, per esempio, se un brano è Apple Digital Master. Inoltre offre moltissime altre informazioni come le cover realizzate, i remix, i live e il link al video su YouTube.

Ci sono alcuni aspetti migliorabili. Per esempio il motore di ricerca interno funziona bene con gli album e gli artisti, ma poco con i singoli brani. In pratica se il brano è un singolo, quindi ha un album con lo stesso nome, la ricerca funziona. Ma se il brano è contenuto in un album dovrete ricordarvi il suo nome altrimenti non vi darà risultati. Inoltre funziona poco con in brani di musica classica e musica jazz.

Trovate MusicSmart su App Store. Funziona su iPhone e iPad e si scarica per 2,29 €. Il peso è di 9 MB.